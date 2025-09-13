కొత్త ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాలు- స్మార్ట్ ఫోన్ ఈఎంఐ మిస్ అయితే ఇక ఫోన్ లాక్ అవుతుందట
కొత్త ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాలు అమల్లోకి వస్తే, అది మీ స్మార్ట్ఫోన్ను ఫైనాన్స్ కంపెనీ లాక్ చేయడానికి దారితీయవచ్చు. అవును, మీరు చదువుతున్నది నిజమే. స్మార్ట్ ఫోన్ల ఈఎంఐ మిస్ అయితే ఫైనాన్స్ కంపెనీలు ఫోన్లను లాక్ చేయడానికి అనుమతించడాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పరిశీలిస్తోంది.
ఈఎంఐపై తీసుకున్న మొబైల్ ఫోన్ రుణాలపై డిఫాల్ట్లను తగ్గించడానికి ఈ చర్యను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం, ఫైనాన్స్ కంపెనీలు కొనుగోలు సమయంలో ఫోన్లో ప్రత్యేక యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి అనుమతించబడవచ్చు.
చెల్లింపు మిస్ అయితే, ఈఎంఐ క్లియర్ అయ్యే వరకు యాప్ పరికరాన్ని లాక్ చేయవచ్చు. అయితే, ఫైనాన్స్ కంపెనీలు కస్టమర్ల నుండి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలని కఠినమైన నియమాలను ప్రవేశపెట్టాలని ఆర్బీఐ యోచిస్తోంది. ఇది వినియోగదారు హక్కులు రక్షించబడతాయని, అనుమతి లేకుండా వ్యక్తిగత డేటాను యాక్సెస్ చేయకూడదని నిర్ధారిస్తుంది.
వ్యక్తిగత డేటా ఇప్పటికే ప్రమాదంలో ఉన్న నేటి డిజిటల్ ప్రపంచంలో, ఇటువంటి చర్యలు కొత్త ఆందోళనలను లేవనెత్తాయి. గోప్యత, డేటా భద్రత, కంపెనీలు తమ సొంత పరికరాలపై ఎంత నియంత్రణ కలిగి ఉంటాయనే దాని గురించి ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.