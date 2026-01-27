మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జియో AI ఎడ్యుకేషన్ విప్లవం

హైదరాబాద్: విద్యా రంగానికి అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI) నైపుణ్యాలను అందించడం ద్వారా డిజిటల్ వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించడానికి రిలయన్స్ జియో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో విస్తృతమైన విద్యా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఆధునిక యుగంలో అభ్యాస, బోధనా పద్ధతులను మెరుగుపరచడానికి గూగుల్ జెమిని ప్రో యొక్క ఆచరణాత్మక అప్లికేషన్‌పై ఈ చొరవ దృష్టి పెడుతుంది. అత్యాధునిక AI సాధనాలను తరగతి గదుల్లోకి తీసుకురావడం ద్వారా, సాంకేతికతతో కూడిన వృత్తిపరమైన రంగంలో రాణించగల డిజిటల్ నైపుణ్యం కలిగిన విద్యార్థులను, ఉపాధ్యాయులను తయారు చేయడమే జియో లక్ష్యం.
 
ఈ ప్రచారం ఇప్పటికే గణనీయమైన పురోగతిని సాధించి... రెండు రాష్ట్రాల్లో 2200 కంటే ఎక్కువ పాఠశాలలకు విజయవంతంగా చేరుకుంది. జియో సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ల నేతృత్వంలో జరుగుతున్న ఈ ప్రత్యేక శిక్షణా కార్యక్రమాలలో 27,000 కంటే ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొంటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 1500 కంటే ఎక్కువ పాఠశాలల్లో 20 వేల మంది, తెలంగాణ లో 700 పాఠశాలల్లో 7000 వేల మందికి పైగా ఈ శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఈ ఇంటరాక్టివ్ వర్క్‌షాప్‌లు గూగుల్ జెమిని వ్యవస్థను పరిచయం చేయడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడ్డాయి. పాఠ్యాంశాల నోట్స్ తయారు చేయడం, అసైన్‌మెంట్‌లు రాయడం, సంక్లిష్టమైన కోడింగ్ ప్రాజెక్ట్‌లలో సహాయం పొందడం వంటి పనులను ఈ సాంకేతికతతో ఎలా సులభతరం చేయవచ్చో ఇందులో వివరించారు. దీర్ఘకాలిక వృత్తిపరమైన వృద్ధి కోసం ప్రాజెక్ట్ ఐడియేషన్, గ్రాఫిక్ డిజైన్, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కోసం AIని ఉపయోగించడంపై కూడా ఈ శిక్షణ ప్రాధాన్యతనిస్తుంది.
 
ఈ డిజిటల్ సాధికారత ప్రచారంలో ప్రధాన అంశం ఏమిటంటే, వినియోగదారులకు ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా ప్రీమియం సాంకేతికతను అందించడం. జియో తన అన్‌లిమిటెడ్ 5G సబ్‌స్క్రైబర్‌లకు రూ. 35,100 విలువైన గూగుల్ జెమిని ప్రో ప్లాన్‌ను 18 నెలల పాటు ఉచితంగా అందిస్తోంది. వినియోగదారులు నేరుగా మైజియో (MyJio) యాప్ ద్వారా యాక్టివేట్ చేసుకునే ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్, అత్యాధునిక జెమిని 3 ప్రో మోడల్‌తో పాటు హై-ఎండ్ క్రియేటివ్ టూల్స్‌కు ప్రాప్యతను కల్పిస్తుంది. ఇందులో AI సహాయంతో చిత్రాలను రూపొందించే నానో బనానా ప్రో (Nano Banana Pro), వీడియో జనరేషన్ కోసం వీయో 3.1 (Veo 3.1) వంటి సాధనాలు ఉన్నాయి. అకడమిక్ రీసెర్చ్ కోసం నోట్‌బుక్ ఎల్ఎమ్(NotebookLM), డిజిటల్ డేటాను భద్రపరుచుకోవడానికి 2 TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కూడా ఈ ప్లాన్‌లో భాగంగా ఉన్నాయి.
 
యువత నైపుణ్యాభివృద్ధికి ఉన్న నిబద్ధతను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ, కంపెనీ జియో AI క్లాస్‌రూమ్ అనే ఉచిత నాలుగు వారాల ఆన్‌లైన్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. విద్యార్థులు డెస్క్‌టాప్ లేదా ల్యాప్‌టాప్ ద్వారా వారి స్వంత వేగంతో AI సాంకేతికతలపై ఆచరణాత్మక పరిజ్ఞానాన్ని పొందేలా ఈ కోర్సు రూపొందించబడింది. తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విద్యార్థులు Jio.com/ai-classroom పోర్టల్‌ను సందర్శించడం ద్వారా ఈ శిక్షణను పొందవచ్చు. ప్రపంచ డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పోటీ పడటానికి అవసరమైన పునాది జ్ఞానాన్ని ఇది అందిస్తుంది, తద్వారా ప్రాంతీయ శ్రామిక శక్తి సాంకేతిక ఆవిష్కరణలలో ముందంజలో ఉండేలా జియో నిర్ధారిస్తుంది.

