India Largest Vaccine Drive, కరోనా కోరలు పీకే వ్యాక్సిన్ డ్రైవ్ ప్రారంభం: ప్రధాని ఏమన్నారంటే?

మొదటి రోజు, 100 మందికి రెండు స్వదేశీ కోవిడ్ -19 వ్యాక్సిన్ల యొక్క మొదటి డోసులు ఇవ్వబడతాయి. సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి కోవిషీల్డ్, భారత్ బయోటెక్ యొక్క కోవాక్సిన్ - దేశవ్యాప్తంగా 3,006 సెషన్ సైట్లలో నిర్వహించబడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతినుద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆయన మాటల్లోనే...

“ఈ రోజు, మనం స్వంత వ్యాక్సిన్‌ను అభివృద్ధి చేసినప్పుడు, ప్రపంచం భారతదేశం వైపు ఆశతో చూస్తోంది. మన టీకా డ్రైవ్ ముందుకు సాగడంతో, ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలు దీని నుండి ప్రయోజనం పొందుతాయి. భారతదేశం యొక్క టీకా మరియు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మానవ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించాలి, ఇది మా నిబద్ధత. ”

“శాస్త్రవేత్తలు భారతదేశంలో తయారు చేసిన రెండు వ్యాక్సిన్ల ప్రభావాలను ఖచ్చితంగా తెలుసుకున్న తరువాత, పుకార్లు, ప్రచారాలపై శ్రద్ధ చూపవద్దు. మన టీకాల కార్యక్రమానికి మానవతావాద ఆందోళనల వల్ల, గరిష్ట ప్రమాదానికి గురైన వారికి ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. ”

“ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇటువంటి టీకా డ్రైవ్ చరిత్రలో ఎప్పుడూ నిర్వహించబడలేదు. 3 కోట్ల కంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న 100కి పైగా దేశాలు ఉన్నాయి. భారతదేశం మొదటి దశలో ఏకంగా 3 కోట్ల మందికి టీకాలు వేస్తోంది. రెండవ దశలో, మేము ఈ సంఖ్యను 30 కోట్లకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాం. ”

“సాధారణంగా, వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది, కానీ ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో, ఒకటి కాదు, రెండు‘ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ’టీకాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇతర వ్యాక్సిన్ల పని వేగంగా జరుగుతోంది. ”

"ఈ రోజు మనం గత సంవత్సరాన్ని పరిశీలించినప్పుడు, ప్రజలుగా, కుటుంబంగా మరియు దేశంగా మనం చాలా నేర్చుకున్నామని గ్రహించాము."

“ఈ వ్యాధి ప్రజలను వారి కుటుంబాలకు దూరంగా ఉంచింది. తల్లులు తమ పిల్లల కోసం ఆవేదనం చెందారు. వారికి దూరంగా ఉండవలసి వచ్చింది. ప్రజలు ఆసుపత్రులలో చేరిన వృద్ధులను కలవలేకపోయారు. "

“కరోనా వ్యాక్సిన్ యొక్క రెండు మోతాదులు చాలా ముఖ్యమైనవి అని నేను దేశ ప్రజలకు గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. రెండు టీకాల మధ్య ఒక నెల వ్యవధి ఉండాలని నిపుణులు చెప్పారు. ”

“కరోనాకు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో, మేము ప్రపంచానికి అనేక దశల్లో ఒక ఉదాహరణను ఉంచాము. ఈ మహమ్మారి మధ్య చైనాలో చిక్కుకున్న దేశాలు తమ పౌరులను విడిచిపెట్టినప్పుడు, భారతదేశం భారతీయులను మాత్రమే కాకుండా వందే భారత్ మిషన్ కింద ఇతర దేశాల ప్రజలను కూడా తరలించింది. ”

“కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రపంచంలోని 150కి పైగా దేశాలకు మందులు మరియు వైద్య సహాయం అందించిన కొద్ది దేశాలలో భారతదేశం ఒకటి. పారాసెటమాల్, హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ లేదా పరీక్షా పరికరాలు అయినా, ఇతర దేశాల ప్రజలను రక్షించడానికి భారతదేశం అన్ని ప్రయత్నాలు చేసింది. ” అని చెప్పారు.





