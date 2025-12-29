గౌతమ్ గంభీర్ భవిష్యత్తుపై ఆందోళన.. వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ను సంప్రదించిన బీసీసీఐ
భారత టెస్ట్ కోచ్గా గౌతమ్ గంభీర్ భవిష్యత్తుపై తీవ్ర పరిశీలన జరుగుతోంది. ఇటీవలి టెస్ట్ ప్రదర్శనలపై బీసీసీఐ అసంతృప్తిగా ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. టెస్టు ఫార్మాట్లో ఫలితాలు అంచనాలకు తగ్గట్టుగా లేకపోవడంతో అతనిపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
అయితే, అతని టెస్ట్ పనితీరు అదే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేదు. ఫార్మాట్ల మధ్య ఈ అంతరం బోర్డు, అభిమానులకు విస్మరించడం కష్టంగా మారింది. స్వదేశంలో ఓటములు ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. గంభీర్ మార్గదర్శకత్వంలో, భారతదేశం స్వదేశంలో ఎదురుదెబ్బలను చవిచూసింది.
న్యూజిలాండ్- దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్లలో వైట్వాష్ ఫలితాలను నమోదు చేసుకుంది. ఈ టెస్ట్ ఎదురుదెబ్బలు ఉన్నప్పటికీ, గంభీర్ ఇప్పటికీ తన పరిమిత ఓవర్లపై దృష్టి పెట్టాడు. అయితే, అతని టెస్ట్ ఫార్మాట్లో అతని మార్గదర్శకాలు అంతగా కలిసిరాలేదని తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రస్తుతం బీసీసీఐ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్పై దృష్టి పెట్టింది.
దక్షిణాఫ్రికా ఓటమి తర్వాత బీసీసీఐ సీనియర్ అధికారి వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ను సంప్రదించారు. టెస్ట్ కోచ్ పాత్రపై చర్చ జరిగింది. బోర్డు ఎంపికలను అన్వేషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే టెస్ట్ కోచ్ పాత్రపై లక్ష్మణ్ ఆసక్తి చూపడం లేదు.
ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో క్రికెట్ హెడ్గా ఆయన కొనసాగుతున్నారు. ఆయన సీనియర్ టెస్ట్ కోచింగ్ పదవిని చేపడతారనేది అనుమానమే. 2026 టి20 ప్రపంచ కప్ గంభీర్కు కీలకం.2026 టి20 ప్రపంచ కప్ గంభీర్ మొత్తం భవిష్యత్తు 2026 టి20 ప్రపంచ కప్పై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది.
భారతదేశం టైటిల్ను కాపాడుకున్నా లేదా ఫైనల్కు చేరినా, అతని స్థానం సురక్షితంగా ఉంటుంది. అయితే, అతని టెస్ట్ పాత్ర ప్రత్యేక సమీక్షలో ఉంది. 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు కాంట్రాక్ట్ నడుస్తుంది గంభీర్ కాంట్రాక్ట్ 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, బిసిసిఐ ఎప్పుడైనా అతని స్థానాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఆసక్తి చూపకపోవడంతో, భర్తీదారులు దొరకడం అంత సులభం కాదు.