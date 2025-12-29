సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025 (10:51 IST)

గౌతమ్ గంభీర్ భవిష్యత్తుపై ఆందోళన.. వీవీఎస్ లక్ష్మణ్‌ను సంప్రదించిన బీసీసీఐ

Gambhir
Gambhir
భారత టెస్ట్ కోచ్‌గా గౌతమ్ గంభీర్ భవిష్యత్తుపై తీవ్ర పరిశీలన జరుగుతోంది. ఇటీవలి టెస్ట్ ప్రదర్శనలపై బీసీసీఐ అసంతృప్తిగా ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. టెస్టు ఫార్మాట్‌లో ఫలితాలు అంచనాలకు తగ్గట్టుగా లేకపోవడంతో అతనిపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. 
 
అయితే, అతని టెస్ట్ పనితీరు అదే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేదు. ఫార్మాట్‌ల మధ్య ఈ అంతరం బోర్డు, అభిమానులకు విస్మరించడం కష్టంగా మారింది. స్వదేశంలో ఓటములు ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. గంభీర్ మార్గదర్శకత్వంలో, భారతదేశం స్వదేశంలో ఎదురుదెబ్బలను చవిచూసింది. 
 
న్యూజిలాండ్- దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్‌లలో వైట్‌వాష్‌ ఫలితాలను నమోదు చేసుకుంది. ఈ టెస్ట్ ఎదురుదెబ్బలు ఉన్నప్పటికీ, గంభీర్ ఇప్పటికీ తన పరిమిత ఓవర్లపై దృష్టి పెట్టాడు. అయితే, అతని టెస్ట్ ఫార్మాట్‌లో అతని మార్గదర్శకాలు అంతగా కలిసిరాలేదని తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రస్తుతం బీసీసీఐ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్‌పై దృష్టి పెట్టింది. 
 
దక్షిణాఫ్రికా ఓటమి తర్వాత బీసీసీఐ సీనియర్ అధికారి వీవీఎస్ లక్ష్మణ్‌ను సంప్రదించారు. టెస్ట్ కోచ్ పాత్రపై చర్చ జరిగింది. బోర్డు ఎంపికలను అన్వేషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే టెస్ట్ కోచ్ పాత్రపై లక్ష్మణ్ ఆసక్తి చూపడం లేదు. 
 
ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లో క్రికెట్ హెడ్‌గా ఆయన కొనసాగుతున్నారు. ఆయన సీనియర్ టెస్ట్ కోచింగ్ పదవిని చేపడతారనేది అనుమానమే. 2026 టి20 ప్రపంచ కప్ గంభీర్‌కు కీలకం.2026 టి20 ప్రపంచ కప్ గంభీర్ మొత్తం భవిష్యత్తు 2026 టి20 ప్రపంచ కప్‌పై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. 
 
భారతదేశం టైటిల్‌ను కాపాడుకున్నా లేదా ఫైనల్‌కు చేరినా, అతని స్థానం సురక్షితంగా ఉంటుంది. అయితే, అతని టెస్ట్ పాత్ర ప్రత్యేక సమీక్షలో ఉంది. 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు కాంట్రాక్ట్ నడుస్తుంది గంభీర్ కాంట్రాక్ట్ 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, బిసిసిఐ ఎప్పుడైనా అతని స్థానాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఆసక్తి చూపకపోవడంతో, భర్తీదారులు దొరకడం అంత సులభం కాదు.  

Raja Singh: మళ్లీ బీజేపీలోకి రానున్న రాజా సింగ్?

Raja Singh: మళ్లీ బీజేపీలోకి రానున్న రాజా సింగ్?రాజకీయాల్లో నాయకులు కాలక్రమేణా, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పార్టీలు మారడం తరచుగా చూస్తుంటాం. గోషామహల్ మాజీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్, పార్టీలో తనను పట్టించుకోవడం లేదని బహిరంగంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసి, రాష్ట్ర స్థాయిలో అంతర్గత సమస్యలను ఎత్తిచూపుతూ బీజేపీకి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా సమయంలో, రాజా సింగ్ తెలంగాణ బీజేపీలో వర్గపోషణ గురించి మాట్లాడారు. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు ఎక్కువ స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో బాగా దెబ్బతిన్నాం : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్

ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో బాగా దెబ్బతిన్నాం : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌ తమను బాగా దెబ్బతీసిందని పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్ అంగీకరించారు. ముఖ్యంగా, తమకు అత్యంత కీలక వైమానిక స్థావరమైన నూర్ ఖాన్ కేంద్రం దెబ్బతిందని పేర్కొన్నారు. ఆ దాడిలో స్థావరం దెబ్బతిన్నదని చెప్పారు.

సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి, ఇప్పుడు పవన్ వచ్చాకా...

సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి, ఇప్పుడు పవన్ వచ్చాకా...పవన్ కల్యాణ్ గారు పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక రాష్ట్రంలోని ప్రతి రోడ్డును గుంతలు లేని రోడ్లుగా మారుస్తున్నారు. పంచాయతీల పనితీరును పట్టాలెక్కిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ పనితీరుపై పిఠాపురం నియోజకవర్గం పరిధిలోని జగ్గయ్యచెరువు ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... పవన్ కల్యాణ్ గారు వచ్చిన తర్వాత పిఠాపురం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. జగ్గయ్యచెరువు పధిలో అన్నిచోట్లా రోడ్లు నున్నగా వేస్తున్నారు. డ్రైనేజిలు వేస్తున్నారు. గతంలో సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. చక్కగా అన్నీ చేసేస్తున్నారు.

ఉన్నావ్ అత్యాచార నిందితుడుని కస్టడీ నుంచి విడుదల చేయొద్దు : సుప్రీంకోర్టు

ఉన్నావ్ అత్యాచార నిందితుడుని కస్టడీ నుంచి విడుదల చేయొద్దు : సుప్రీంకోర్టుఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితుడుకి సుప్రీంకోర్టు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ఈ కేసు నుంచి ఆయనను విడుదల చేస్తూ ఇటీవల ఢిల్లీ హైకోర్టు జారీచేసిన ఆదేశాలపై స్టే విధించింది. కస్టడీ నుంచి నిందితుడుని విడుదల చేయొద్దంటూ పోలీస్ శాఖను ఆదేశించింది.

అసెంబ్లీకి ఎందుకు వచ్చారో.. ఎందుకు వెళ్ళారో కేసీఆర్‌ను అడగండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

అసెంబ్లీకి ఎందుకు వచ్చారో.. ఎందుకు వెళ్ళారో కేసీఆర్‌ను అడగండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డితెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాలకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ హాజరయ్యారు. సభ సమావేశాలు ప్రారంభంకాగానే ఆయన సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. కేసీఆర్‌ను అసెంబ్లీలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినట్లు చెప్పారు.

Watch More Videos

ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించాను.. కానీ ఆ వ్యక్తే మోసం చేశాడు... ఇనయా సుల్తానా

ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించాను.. కానీ ఆ వ్యక్తే మోసం చేశాడు... ఇనయా సుల్తానాతనకంటూ ఎవరూ లేరని, దీంతో తాను ఒంటరితనాన్ని అనుభవించానని యువ నటి ఇనయా సుల్తానా అన్నారు. ఈ ఒంటరితనానికి దూరంగా ఉండేందుకు వీలుగా ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించానని, అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించానని కానీ, అతను తనను మోసం చేశాడని చెప్పారు. ఈ విషయంలో తనదే పొరపాటు అని, తనదే తప్పు అని విషయం అర్థం కావడానికి కొంత సమయం పట్టిందని చెప్పారు.

2025 Movie Year Review,: 2025లో తెలుగు సినిమా చరిత్ర సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కారణాలు - ఇయర్ రివ్యూ

2025 Movie Year Review,: 2025లో తెలుగు సినిమా చరిత్ర సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కారణాలు - ఇయర్ రివ్యూ2025లో విడుదలైన చిత్రాల జాబితా గా తెలుగు సినిమా రంగంలో 303 సినిమాలు విడుదల య్యాయి. అందులో పెద్ద, చిన్నా చిత్రాలున్నాయి. అందులో కొన్ని ఆదరణ పొందితే మరికొన్ని వచ్చి వచ్చినట్లే వెళ్ళిపోయాయి. ఈ సినిమాల్లో 190 స్ట్రెయిట్ చిత్రాలు. అనువాద చిత్రాలు ఆంగ్లం, పరబాషా చిత్రాలు కలిపి 113 దాకా వున్నాయి. ప్రతి ఏడాది సక్సెస్ రేటు 10, 12 శాతం కంటే ఎక్కువగా వుండదు. ఇది సినిమా ఆనవాయితీగా వుంటూ వచ్చింది. ఈసారి కూడా ఇంచుమించు అలాంటి ఫలితాలే రాబట్టింది.

మహిళ కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదు : వేణుస్వామి

మహిళ కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదు : వేణుస్వామిసినీ నటి ప్రగతి కష్టపడి సాధించిన విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకునేంత నీచుడుని కాదని ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి అన్నారు. సినీ నటి ప్రగతి అంతర్జాతీయ వెయిట్ లిప్టింగ్ పోటీల్లో సాధించిన పతకాలపై వివాదం చెలరేగింది. తాను చేసిన పూజల ఫలితాలే నటి ప్రగతి మెడల్స్ సాధించారంటూ వేణుస్వామి వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి ప్రగతి గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Emmanuel: మహానటులు ఇంకా పుట్టలేదు : బిగ్ బాస్ టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ ఇమ్మాన్యుల్

Emmanuel: మహానటులు ఇంకా పుట్టలేదు : బిగ్ బాస్ టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ ఇమ్మాన్యుల్బిగ్ బాస్ నుంచి తాను ఎంతో నేర్చుకున్నానని పేర్కొన్నాడు ప్రముఖ నటుడు ఇమ్మాన్యుల్. 'జబర్దస్త్'తో కోట్లాదిమంది అభిమానాన్ని దండిగా గెలుచుకున్న ఇమ్మాన్యుల్.... బిగ్ బాస్ లోనూ తనదైన శైలిలో అలరించి టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచాడు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించాడు.

షెరాజ్ మెహదీ, విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మ ల ఓ అందాల రాక్షసి రాబోతోంది

షెరాజ్ మెహదీ, విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మ ల ఓ అందాల రాక్షసి రాబోతోందిదర్శకుడిగా, హీరోగా, సంగీత దర్శకుడిగా, కథకుడిగా షెరాజ్ మెహదీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ అనే చిత్రంతో హీరోగా, దర్శకుడిగా మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మలు హీరోయిన్లుగా నటించారు. స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ బ్యానర్ మీద సురీందర్ కౌర్ నిర్మాతగా ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ అనే చిత్రం జనవరి 2న రాబోతోంది. ఈ క్రమంలో చిత్రయూనిట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో..
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com