టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి కోహ్లీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడంపై సంజయ్ మంజ్రేకర్ అసంతృప్తి
బోర్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం భారత క్రికెట్లో ఒక నిర్ణయాత్మక దశకు ముగింపు పలికింది. ఈ ప్రకటన చాలామంది అభిమానులను, నిపుణులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఎందుకంటే అతని స్థాయి, రెడ్ బాల్ ఫార్మాట్తో అతని దీర్ఘకాల అనుబంధం దీనికి కారణం.
భారత మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ మంజ్రేకర్ ఈ నిర్ణయంపై తీవ్రంగా స్పందించారు. రిటైర్మెంట్ సమయం, టెస్ట్ క్రికెట్ నుండి వైదొలగుతూ కోహ్లీ వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడటం కొనసాగించాలనే ఎంపిక రెండింటినీ ఆయన ప్రశ్నించారు. కోహ్లీ తన టెస్ట్ కెరీర్ను 123 మ్యాచ్ల్లో 46.85 సగటుతో 9,230 పరుగులతో ముగించాడు.
ఈ సంఖ్యలు సంవత్సరాల ఆధిపత్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నప్పటికీ, ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా పర్యటన తర్వాత ఆందోళనలు పెరిగాయి. అక్కడ అతను పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపలేకపోయాడు.
రిటైర్మెంట్ తీసుకునే ముందు కోహ్లీ తన టెస్ట్ బ్యాటింగ్ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించకపోవడం పట్ల తాను నిరాశ చెందానని మంజ్రేకర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అన్నారు. జో రూట్, స్టీవ్ స్మిత్, కేన్ విలియమ్సన్ వంటి సమకాలీనులు తమ టెస్ట్ రికార్డులను బలోపేతం చేసుకుంటూనే ఉన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వన్డేల్లో చురుకుగా ఉండాలనే కోహ్లీ నిర్ణయాన్ని కూడా మంజ్రేకర్ ప్రశ్నించారు. అనుభవజ్ఞుడైన టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్కు వన్డే క్రికెట్ను సులభమైన ఫార్మాట్గా ఆయన అభివర్ణించారు.
అన్ని ఫార్మాట్ల నుండి రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటే మరింత సంపూర్ణంగా అనిపించేది. విరాట్ కోహ్లీ టెస్ట్ కెరీర్ దాని తీవ్రత, నాయకత్వం, ప్రభావం కోసం గుర్తుంచుకోబడుతుంది. అయితే, ఈ నిర్ణయం చర్చకు దారితీసింది.