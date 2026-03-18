బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 18 మార్చి 2026 (22:03 IST)

Vijay: 50శాతం సీట్లు, 2.5ఏళ్ల సీఎం పోస్టు: నో చెప్పిన విజయ్.. త్రిషతో చర్చలు?

Trisha_Vijay
ఎన్డీఏ- టీవీకేల మధ్య సీట్ల గురించి చర్చలు సాగుతున్నాయి. సీట్ల పంపకం.. ఇంకా పదవులకు సంబంధించి ఇరు పార్టీల మధ్య సయోధ్య కుదరలేదని టాక్ వస్తోంది. తాజాగా ఢిల్లీ పార్టీ నుండి వచ్చిన 50శాతం సీట్లు, 2.5 సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రి పదవీకాలపు ఆఫర్‌ను దళపతి విజయ్ తిరస్కరించినట్లు సమాచారం. 
 
ఢిల్లీ పార్టీ ప్రస్తావన ఉన్నందున, అది బీజేపీ అయి ఉంటుందనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. టీవీకే వర్గాల ప్రకారం, మొత్తం 234 స్థానాల్లో పోటీ చేయాలనే విషయంలో ఆయనకు స్పష్టత ఉన్నందున, విజయ్ ఆ ఆఫర్‌ను తిరస్కరించారు. 
 
విజయ్ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి సీటుపై పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదని స్పష్టమవుతోంది. దానికి బదులుగా, ఆయన తమిళ ప్రజల నమ్మకాన్ని పొందడంపై తన దృష్టిని మళ్లించినట్లు చెబుతున్నారు. 
 
విజయ్ కోరుకుంటున్నది ఒక లౌకిక, సామాజిక న్యాయ పార్టీగా ఎదగడం, అలాగే క్రైస్తవ, ముస్లిం ఓటర్లలో భద్రతా భావాన్ని పెంపొందించడం. వాస్తవానికి, విజయ్ ఇప్పటికీ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కావాలనే విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పటికీ, ఆయన 2026 ఎన్నికలలో ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. 
 
ఇంకా ఢిల్లీ పార్టీ బీజేపీ లేదా కాంగ్రెస్ అయి ఉండవచ్చని తమిళ రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అది ఇంకా సస్పెన్స్‌గానే ఉంది. కానీ, ఎన్నికల తేదీ అయిన ఏప్రిల్ 23 సమీపిస్తున్న కొద్దీ, విజయ్ ఒంటరిగా బరిలోకి దిగనున్నట్లు కనిపిస్తోంది. 
 
గతంలో ఉత్తరప్రదేశ్‌లో రొటేషనల్ విధానాన్ని ప్రయత్నించారు. కానీ అది ఫలించలేదు. 1997లో, బీఎస్పీ, బీజేపీలు రొటేషనల్ సీఎం నమూనాపై పనిచేశాయి. దీని ప్రకారం మాయావతి 6 నెలలు పనిచేయగా, ఆమె తర్వాత బీజేపీకి చెందిన కళ్యాణ్ సింగ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అది సంకీర్ణ రాజకీయాల యుగం, కానీ ఈ రొటేషనల్ ఒప్పందం విఫలమైన సంకీర్ణాలకు, పలువురు స్వల్పకాలిక ముఖ్యమంత్రులకు దారితీసింది. 
 
అందువల్ల, బీజేపీ ఈ ప్రతిపాదన చేసి ఉండవచ్చని తమిళ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. కానీ రాబోయే ఎన్నికలలో బీజేపీ సొంత పనితీరుపై తమిళనాడులోని చాలామంది అనుమానిస్తున్నారు. విజయ్ ఒంటరిగా పోటీ చేయడమే ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుకు ఉత్తమమని వారు సూచిస్తున్నారు. 
 
మరోవైపు తమిళనాడులో ఎన్డీఏ-టీవీకే పొత్తు సినీనటి త్రిష చేతుల్లో ఉందని రాజ‌కీయ వర్గాల్లో పెద్దఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. విజయ్‌కి చెందిన టీవీకే పార్టీకి 12శాతం ఓట్లు రావచ్చని పలు సర్వేలు అంచనా వేసిన నేపథ్యంలో ఎన్‌డీఏ నేతలు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాగైనా విజయన్‌‌ను తమ వైపు తిప్పుకొనేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. 
 
ఇందులో భాగంగా విజయ్‌కి సన్నిహితురాలిగా భావిస్తున్న త్రిష గత వారం ముంబైలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాతో భేటీ అయినట్లు తెలిసింది. మరోవైపు.. అన్నాడీఎంకే అధినేత పళనిస్వామి కుమారుడు మిథున్ కూడా పలుమార్లు త్రిషతో సమావేశమైనట్లు తెలిసింది.

అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగింది.. క్షమించండి : గాయని మంగ్లీ

అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగింది.. క్షమించండి : గాయని మంగ్లీకన్నడ చిత్రం కేడీ ది డెవిల్ చిత్రంలో సర్కే చునార్ తేరి సర్కే అనే పాటను గాయని మంగ్లీ ఆలపించారు. ఈ పాటలోని సాహిత్యం అసభ్యంగా ఉండటంతో పెను చర్చకు దారితీసింది. పైగా, వివాదాస్పదమైంది కూడా. దీంతో గాయని మంగ్లీ స్పందించారు. అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగిందని, ప్రజలు పెద్ద మనసుతో క్షమించాలని కోరారు.

రాజకీయాల్లోకి రానున్న టాలీవుడ్ నటుడు.. ఎవరు?

రాజకీయాల్లోకి రానున్న టాలీవుడ్ నటుడు.. ఎవరు?రాజకీయాల్లోకి మరో టాలీవుడు నటుడు అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆ హీరో పేరు నారా రోహిత్. క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానని అంటున్నారు. ఆయన బుధవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు.

న్యూయార్క్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే ట్రైలర్ లాంచ్

న్యూయార్క్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే ట్రైలర్ లాంచ్ప్రపంచవ్యాప్తంగా అశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన స్పైడర్ మ్యాన్ సిరీస్‌లో సరికొత్త చిత్రం ‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ ట్రైలర్ విడుదలైంది. మొట్టమొదటి గ్లోబల్ ఫ్యాన్-డ్రివెన్ ట్రైలర్ టీజ్ తర్వాత, న్యూయార్క్ నగరంలో ఐకానిక్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై నుండి టామ్ హాలండ్ పూర్తి ట్రైలర్‌ను ఆవిష్కరించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఇదొక మరపురాని క్షణంగా నిలిచిపోయింది.

Tilak Varma: రామ్ చరణ్ పెద్ది సెట్స్‌ను సందర్శించిన టీ20 ప్రపంచ కప్ స్టార్ తిలక్ వర్మ

Tilak Varma: రామ్ చరణ్ పెద్ది సెట్స్‌ను సందర్శించిన టీ20 ప్రపంచ కప్ స్టార్ తిలక్ వర్మభారతదేశం సాధించిన ప్రపంచ విజయానందంలో ఉన్న తిలక్ వర్మ, 'పెద్ది' షూటింగ్ ప్రదేశానికి విచ్చేసి, ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న ఆ రోజును చిత్ర బృందం మొత్తానికి ఒక సంబరాల క్షణంగా మార్చారు. సెట్స్‌ను పర్యటించిన ఈ యువ క్రికెట్ స్టార్‌కు ఘన స్వాగతం లభించింది. ఆయన చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన క్రీడా సన్నివేశాల చిత్రీకరణను వీక్షించారు.

Koti: మహిళలలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేలా మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా : కోటి

Koti: మహిళలలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేలా మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా : కోటిదేశవ్యాప్తంగా 500కి పైగా పోటీదారులు పాల్గొన్న ఈ పోటీలో దీప్తి విజేతగా నిలవడం గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కోటి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. పోటీకి జ్యూరీ సభ్యులుగా ప్రముఖ హీరోయిన్లు మౌనిక కలాపాల, నక్ష శరన్, డా. అక్షయ, ప్రణూప్ జవహర్ పాల్గొని అభ్యర్థుల ప్రతిభను విశ్లేషించారు.

Watch More Videos

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుంది

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుందిమంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి. పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి. స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి. వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి. తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.

ఫ్యాబ్ ఇండియా ఉగాది కలెక్షన్‌తో కొత్త ఆరంభాల వేడుక

ఫ్యాబ్ ఇండియా ఉగాది కలెక్షన్‌తో కొత్త ఆరంభాల వేడుకవైజాగ్: నూతన ఆరంభాలు, సంపదతో కూడిన పంటకు ప్రతీక ఉగాది పండుగ. ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని ఫ్యాబ్ ఇండియా తమ ప్రత్యేకమైన ఉగాది కలెక్షన్‌ను తీసుకువచ్చునట్లు వెల్లడించింది. సంప్రదాయాలలో లోతుగా మిళితమైన, ఆనందకరమైన ప్రారంభాల కోసం రూపొందించబడిన ఈ క్యూరేటెడ్ శ్రేణి మొత్తం కుటుంబానికి పండుగ సంతోషాలను అందిస్తుంది, వీటిలో పురుషులు, మహిళలు, పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన దుస్తులు పండుగ స్ఫూర్తిని అందంగా ప్రదర్శిస్తాయి.

సాహస యాత్రలపై నాట్స్ అవగాహన సదస్సు

సాహస యాత్రలపై నాట్స్ అవగాహన సదస్సుఐయోవా: మార్చి 16 అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా ఐయోవాలో హియావత పబ్లిక్ లైబ్రరీలో అడ్వెంచర్స్ అన్వేల్డ్ పేరుతో ఓ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించింది. ప్రపంచంలోని ఎత్తైన శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకునే సాహస యాత్రికులకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ఐయోవా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

షి ద ఛేంజ్ 2026: హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీదేవి జాస్తికి స్విగ్గీ వారు సన్మానం

షి ద ఛేంజ్ 2026: హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీదేవి జాస్తికి స్విగ్గీ వారు సన్మానందేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 28 మంది మహిళా చెఫ్‌లు, రెస్టారెంట్లను నిర్వహించే మహిళలను స్విగ్గీ సన్మానించి, భారతదేశపు ఆహారం, ఆతిథ్య రంగాన్ని పునర్నిర్వచించింది. భారత ప్రభుత్వపు పర్యాటక, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ గౌరవామాత్యులు, శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెఖావత్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. సన్మానింపబడినవారిలో శ్రీదేవి జాస్తి, సంస్థాపకురాలు, వైబ్రాంట్ లివింగ్ ఉన్నారు. స్విగ్గీ, భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియన్స్ ప్లాట్‌ఫారం ఇటీవలే, షి ద ఛేంజ్ 2026 సంచికను క్రొత్త ఢిల్లీలో నిర్వహించింది. ఫ్రమ్ విజన్ టు వెంచర్ టాగ్ లైన్ కలిగిన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ కార్యక్రమం, భారతదేశపు వంటలు, వ్యాపార పరిస్థితులను పునర్నిర్వచించిన మహిళలను ఘనంగా సత్కరించింది.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.
