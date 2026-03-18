Vijay: 50శాతం సీట్లు, 2.5ఏళ్ల సీఎం పోస్టు: నో చెప్పిన విజయ్.. త్రిషతో చర్చలు?

ఎన్డీఏ- టీవీకేల మధ్య సీట్ల గురించి చర్చలు సాగుతున్నాయి. సీట్ల పంపకం.. ఇంకా పదవులకు సంబంధించి ఇరు పార్టీల మధ్య సయోధ్య కుదరలేదని టాక్ వస్తోంది. తాజాగా ఢిల్లీ పార్టీ నుండి వచ్చిన 50శాతం సీట్లు, 2.5 సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రి పదవీకాలపు ఆఫర్ను దళపతి విజయ్ తిరస్కరించినట్లు సమాచారం.
ఢిల్లీ పార్టీ ప్రస్తావన ఉన్నందున, అది బీజేపీ అయి ఉంటుందనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. టీవీకే వర్గాల ప్రకారం, మొత్తం 234 స్థానాల్లో పోటీ చేయాలనే విషయంలో ఆయనకు స్పష్టత ఉన్నందున, విజయ్ ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించారు.
విజయ్ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి సీటుపై పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదని స్పష్టమవుతోంది. దానికి బదులుగా, ఆయన తమిళ ప్రజల నమ్మకాన్ని పొందడంపై తన దృష్టిని మళ్లించినట్లు చెబుతున్నారు.
విజయ్ కోరుకుంటున్నది ఒక లౌకిక, సామాజిక న్యాయ పార్టీగా ఎదగడం, అలాగే క్రైస్తవ, ముస్లిం ఓటర్లలో భద్రతా భావాన్ని పెంపొందించడం. వాస్తవానికి, విజయ్ ఇప్పటికీ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కావాలనే విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పటికీ, ఆయన 2026 ఎన్నికలలో ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఇంకా ఢిల్లీ పార్టీ బీజేపీ లేదా కాంగ్రెస్ అయి ఉండవచ్చని తమిళ రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అది ఇంకా సస్పెన్స్గానే ఉంది. కానీ, ఎన్నికల తేదీ అయిన ఏప్రిల్ 23 సమీపిస్తున్న కొద్దీ, విజయ్ ఒంటరిగా బరిలోకి దిగనున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
గతంలో ఉత్తరప్రదేశ్లో రొటేషనల్ విధానాన్ని ప్రయత్నించారు. కానీ అది ఫలించలేదు. 1997లో, బీఎస్పీ, బీజేపీలు రొటేషనల్ సీఎం నమూనాపై పనిచేశాయి. దీని ప్రకారం మాయావతి 6 నెలలు పనిచేయగా, ఆమె తర్వాత బీజేపీకి చెందిన కళ్యాణ్ సింగ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అది సంకీర్ణ రాజకీయాల యుగం, కానీ ఈ రొటేషనల్ ఒప్పందం విఫలమైన సంకీర్ణాలకు, పలువురు స్వల్పకాలిక ముఖ్యమంత్రులకు దారితీసింది.
అందువల్ల, బీజేపీ ఈ ప్రతిపాదన చేసి ఉండవచ్చని తమిళ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. కానీ రాబోయే ఎన్నికలలో బీజేపీ సొంత పనితీరుపై తమిళనాడులోని చాలామంది అనుమానిస్తున్నారు. విజయ్ ఒంటరిగా పోటీ చేయడమే ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుకు ఉత్తమమని వారు సూచిస్తున్నారు.
మరోవైపు తమిళనాడులో ఎన్డీఏ-టీవీకే పొత్తు సినీనటి త్రిష చేతుల్లో ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్దఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. విజయ్కి చెందిన టీవీకే పార్టీకి 12శాతం ఓట్లు రావచ్చని పలు సర్వేలు అంచనా వేసిన నేపథ్యంలో ఎన్డీఏ నేతలు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాగైనా విజయన్ను తమ వైపు తిప్పుకొనేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
ఇందులో భాగంగా విజయ్కి సన్నిహితురాలిగా భావిస్తున్న త్రిష గత వారం ముంబైలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాతో భేటీ అయినట్లు తెలిసింది. మరోవైపు.. అన్నాడీఎంకే అధినేత పళనిస్వామి కుమారుడు మిథున్ కూడా పలుమార్లు త్రిషతో సమావేశమైనట్లు తెలిసింది.