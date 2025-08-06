భారతదేశ క్లౌడ్ నేటివ్ కమ్యూనిటీ వృద్ధిని వేడుకగా జరుపుకుంటున్న CNCF

హైదరాబాద్: క్లౌడ్ నేటివ్ సాఫ్ట్వేర్ కోసం సుస్థిరమైన పర్యావరణ వ్యవస్థలను నిర్మించే క్లౌడ్ నేటివ్ కంప్యూటింగ్ ఫౌండేషన్, భారతదేశంలో తన క్యూబర్నాట్, గోల్డెన్ క్యూబర్నాట్ కార్యక్రమాల నిరంతర ఊపును ఈరోజు ప్రకటించింది. క్లౌడ్ నేటివ్ విస్తృతంగా మారడం, AI వర్క్లోడ్లను పునర్నిర్మించడంతో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ మారుతున్నందున, ఈ మార్పులను స్వీకరించడం సంస్థలను ఇతరుల కన్నా ముందు ఉంచగలదు. ది లైనక్స్ ఫౌండేషన్ యొక్క 2025 స్టేట్ ఆఫ్ టెక్ టాలెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, AI స్వీకరణ వలన నికర నియామకాల ప్రభావం పెరుగుతోందని, ఇది 2024లో +18% నుండి 2026 నాటికి +23%కి పెరుగుతుందని అంచనా. నిరంతర అభ్యాసం, నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచుకోవడం అనే దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవడం, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు, డెవలపర్లకు విజయం సాధించడానికి అవసరమైన ఆత్మవిశ్వాసం, నైపుణ్యాలను అందిస్తుంది.
CNCF, CTO క్రిస్ అనిస్జిక్ మాట్లాడుతూ, "భారతదేశం క్లౌడ్ నేటివ్ పర్యావరణ వ్యవస్థలో అత్యంత చైతన్యవంతమైన, నిమగ్నమైన ప్రాంతాలలో ఒకటిగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది, దేశం యొక్క క్యూబర్నాట్ కార్యక్రమ విజయాలు ఆ ఊపుకు ప్రతిబింబం," అని అన్నారు. "భారతదేశంలో చాలామంది డెవలపర్లు కేవలం సర్టిఫికేషన్ పొందడమే కాకుండా, దానిని నాయకత్వం, కమ్యూనిటీకి సహకారం, కెరీర్ వృద్ధికి ఒక వేదికగా ఉపయోగించుకోవడం స్ఫూర్తిదాయకం. క్లౌడ్ నేటివ్ ఛాంపియన్ల యొక్క ఈ తర్వాతి తరానికి మద్దతు ఇవ్వడం మాకు గర్వకారణం."
ఏప్రిల్ 2024లో క్యూబర్నాట్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినప్పటి నుండి, CNCF 97 దేశాలలో సుమారు 2,000 మంది క్యూబర్నాట్లను గుర్తించింది. భారతదేశం నుండి 180 మంది క్యూబర్నాట్లు ఉన్నారు, దీనితో సర్టిఫికేషన్ అవసరాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారిలో అత్యధిక సంఖ్య కలిగిన దేశంగా భారతదేశం నిలిచింది. యునైటెడ్ స్టేట్స్, జర్మనీ వరుసగా రెండవ- మూడవ స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
"భారతదేశంలోని క్లౌడ్ నేటివ్ కమ్యూనిటీ అభ్యాసం, సహకారం పట్ల వారి అంకితభావంతో మమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటూనే ఉంది," అని CNCFలో క్లౌడ్ నేటివ్ శిక్షణ, సర్టిఫికేషన్ లీడ్ క్రిస్టోఫ్ సౌథియర్ అన్నారు. "క్యూబర్నాట్, గోల్డెన్ క్యూబర్నాట్ వంటి కార్యక్రమాలు ఈ ప్రాంతంలో ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి ఎందుకంటే అవి ఈ కమ్యూనిటీ యొక్క విలువలను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఆసక్తి, పట్టుదల, మరియు క్లౌడ్ నేటివ్ పర్యావరణ వ్యవస్థలో కలిసి ఎదగాలనే ఆకాంక్ష."
గోల్డెన్ క్యూబర్నాట్లు, లైనక్స్ ఫౌండేషన్ సర్టిఫైడ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సర్టిఫికేషన్తో పాటు మొత్తం 14 CNCF సర్టిఫికేషన్లను పూర్తి చేయడం ద్వారా క్లౌడ్ నేటివ్ అభ్యాసం పట్ల అసాధారణమైన నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తారు. ఏప్రిల్లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ఈ కార్యక్రమం ఆసియాలో స్థిరమైన ఆదరణ పొందింది. 54 మంది గోల్డెన్ క్యూబర్నాట్లలో సుమారు 30% మంది ఈ ప్రాంతానికి చెందినవారే కాగా, వారిలో ఇద్దరు భారతీయులు ఉన్నారు.