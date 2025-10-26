India 6G vision: 6జీ టెక్నాలజీని అభివృద్ధిపై భారత్ దృష్టి
భారత్ 6G విజన్ కింద 6జీ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేయడంపై భారత్ దృష్టి సారించింది. ఇది 2030 నాటికి భారతదేశాన్ని అధునాతన టెలికాం ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకారం, భారతదేశం 6G విజన్ స్థోమత, స్థిరత్వం, సార్వత్రిక యాక్సెస్ సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
దేశీయ పరిశోధన, ఆవిష్కరణ, ప్రపంచ భాగస్వాములతో సహకారాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ప్రతి పౌరుడు హై-స్పీడ్ కనెక్టివిటీ నుండి ప్రయోజనం పొందేలా చూడటం లక్ష్యం. ఈ చొరవ 2047 నాటికి విక్షిత్ భారత్ని నిర్మించాలనే జాతీయ లక్ష్యంతో దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంది.
5G తర్వాత ఆరవ తరం లేదా 6G టెక్నాలజీ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్లో తదుపరి ప్రధాన అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. ఇది 5G కంటే 1,000 రెట్లు వేగంగా ఉంటుందని, డేటా బదిలీలో దాదాపు సున్నా ఆలస్యం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఇది రిమోట్ సర్జరీలు, అధునాతన రోబోటిక్స్, స్మార్ట్ సిటీలు, లీనమయ్యే వర్చువల్ అనుభవాలు వంటి రియల్-టైమ్ అప్లికేషన్లను అనుమతిస్తుంది. 6G అభివృద్ధికి మద్దతుగా, ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలను ప్రారంభించింది. పరిశోధన, ఆవిష్కరణలను పెంచడానికి ఇది రెండు అధునాతన టెస్ట్బెడ్లకు నిధులు సమకూర్చింది.
అదనంగా, 6G కోసం పర్యావరణ వ్యవస్థను సిద్ధం చేయడానికి, పరిశ్రమ, విద్యాసంస్థల మధ్య సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి భారతదేశం అంతటా విద్యాసంస్థలలో 100 5G ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతానికి, 6G నెట్వర్క్ పర్యావరణ వ్యవస్థలకు సంబంధించిన 104 పరిశోధన ప్రతిపాదనలు ఆమోదించబడ్డాయి. ఇప్పటివరకు, 5G, 6G టెక్నాలజీలపై దృష్టి సారించి, ఈ పథకం కింద రూ.310 కోట్లకు పైగా విలువైన 115 ప్రాజెక్టులు ఆమోదించబడ్డాయి.