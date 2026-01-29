Samsung unveils Galaxy A07 5G: శాంసంగ్ నుంచి కొత్త గెలాక్సీ ఏ07 5జీ
భారతదేశపు ప్రముఖ కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో అధికారికంగా విడుదల చేయడానికి ముందు కొత్త గెలాక్సీ ఏ07 5జీని ఆవిష్కరించింది. విడుదల తేదీని ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ, కంపెనీ ఈ పరికరం కెమెరా సెటప్, బ్యాటరీతో సహా కొన్ని కీలక వివరాలను వెల్లడించింది.
గెలాక్సీ A07 5G ఐకానిక్ ట్రాక్ కెమెరా డెకోతో వస్తుంది. ఇందులో హై-రిజల్యూషన్ డ్యూయల్-కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఇందులో అధిక-నాణ్యత చిత్రాల కోసం 50ఎంపీ ఆటోఫోకస్ కెమెరా, డెప్త్ పర్సెప్షన్ కోసం 2ఎంపీ కెమెరా ఉంటాయి. ప్రధాన కెమెరా F1.8 అపెర్చర్తో వస్తుంది.
ముందు భాగంలో, సెల్ఫీలు, వీడియోల కోసం 8ఎంపీ కెమెరా ఉంటుంది. ప్రధాన కెమెరా F1.8 అపెర్చర్, దాని 2ఎంపీ డెప్త్ కెమెరా సహాయంతో, సబ్జెక్ట్లపై దృష్టి సారించడం, నేపథ్యాన్ని అస్పష్టం చేయడం ద్వారా అద్భుతమైన బోకె ఎఫెక్ట్ పోర్ట్రెయిట్లను సృష్టిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
వైడ్-యాంగిల్ సెటప్ శక్తివంతమైన రంగులు, స్ఫుటమైన వివరాల కోసం చక్కగా ట్యూన్ చేయబడింది. సూర్యాస్తమయాలు, వీధి దృశ్యాలు లేదా స్పష్టమైన క్షణాలను ఫోటో తీయడానికి అనువైనది.
Samsung Galaxy A07 5G డిస్ప్లే, Galaxy A07 5G 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది, ఇది వీడియోలు, వెబ్ బ్రౌజింగ్ కోసం సున్నితమైన పరివర్తనలు, స్క్రోలింగ్ను నిర్ధారిస్తుంది.
డిస్ప్లే యొక్క హై-బ్రైట్నెస్ మోడ్ (HBM) స్పష్టమైన స్పష్టతను అందించడానికి 800 నిట్లకు చేరుకుంటుంది. అదనపు మన్నిక కోసం, స్క్రీన్ 2-స్టెప్ టెంపర్డ్ గ్లాస్ ద్వారా రక్షించబడుతుంది. Samsung Galaxy A07 5G బ్యాటరీ, Galaxy A07 5G దాని ముందున్న దానికంటే 20శాతం పెద్ద 6000mAh బ్యాటరీతో శక్తిని పొందుతుంది.
ఈ బలమైన బ్యాటరీ పగటిపూట వినియోగానికి మద్దతు ఇస్తుందని Samsung పేర్కొంది. ఇది 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. Galaxy A07 5G ఆప్టిమైజ్డ్ పవర్ మేనేజ్మెంట్ పని, వినోదం రెండింటికీ అంతరాయం లేని పనితీరును నిర్ధారిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.