శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025 (20:04 IST)

ఉత్పన్న ఏకాదశి: 1000 అశ్వమేధ యాగాలు, 100 రాజసూయ యాగాల ఫలం దక్కాలంటే?

Ekadasi
ఉత్పన్న ఏకాదశి రోజున శ్రీహరిని పూజించడం ద్వారా సర్వ శుభాలు చేకూరుతాయి. శ్రీహరిని ఈ రోజున పూజించడం చేయడం వల్ల  అన్ని పాపాలు నశించిపోతాయని, మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం. ఈ ఉపవాసం జీవితం లో సానుకూలత, సంయమనం, మానసిక శాంతిని తీసుకొస్తుంది. 
 
జీవితంలో కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్న భక్తులు ఈ ఏకాదశి ఉపవాసం వుండటం ఉత్తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు. కార్తిక బహుళ ఏకాదశిని ఉత్పన్న ఏకాదశిగా జరుపుకుంటారు. 
 
వ్యాస మహర్షి రచించిన స్కాంద పురాణం ప్రకారం ఒక్క కార్తిక ఏకాదశి వ్రతంతో 1000 అశ్వమేధ యాగాలు, 100 రాజసూయ యాగాల పుణ్యం లభిస్తుందని తెలుస్తోంది. ఉత్పన్న ఏకాదశి రోజు చేసే అన్నదానం విశేషమైన ఫలాన్ని ఇస్తుందని శాస్త్రవచనం. ఈ రోజు బ్రాహ్మణులకు గోదానం చేయడం ద్వారా నరక బాధల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు.
 
ఉత్పన్న ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆరాధించడానికి తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి స్నానం చేసి శుభ్రమైన బట్టలు ధరించండి. ఆ తర్వాత ఉత్పన్న ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేయండి. తర్వాత ఒక పీటంపై విష్ణుమూర్తి విగ్రహం లేదా ఫోటోను ప్రతిష్టించండి. 
 
తరువాత విష్ణువు మూర్తికి పసుపు పూలు, పండ్లు, ధూపం, దీపం, నైవేద్యం, అక్షతలు, చందనం, తులసి దళాలు సమర్పించండి. ఆ తరువాత పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, పంచదారతో తయారు చేసిన పంచామృతాన్ని శ్రీ మహా విష్ణువుకు సమర్పించండి. 
 
విష్ణువుకి తులసి అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే ఖచ్చితంగా పంచామృతంలో తులసి దళాలను కలపండి. ఆ తర్వాత ఉత్పన్న ఏకాదశి శీఘ్ర కథను పఠించండి. చివర్లో హారతి ఇచ్చి విష్ణువుకి ఇష్టమైన ఆహార పదార్ధాలను నైవేద్యంగా సమర్పించి.. తిరిగి అందరికీ పంచాలి.

Watch More Videos

జాగ్రత్తగా ఉండండి: సురక్షిత డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం తెలివైన పద్ధతులు

జాగ్రత్తగా ఉండండి: సురక్షిత డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం తెలివైన పద్ధతులుభారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా మారుతోంది. యూపీఐ, కార్డ్ పేమెంట్ల నుండి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, రిటైల్ ఔట్‌లెట్ల విస్తృత వినియోగం వరకు వినియోగదారులు చేసే లావాదేవీలు కూడా భారీ మార్పు దిశగా పయనిస్తున్నాయి. ఆభరణాలు కొనడం కావచ్చు, జీవనశైలి అవసరాలను అప్‌గ్రేడ్ చేయడం కావచ్చు, ట్రావెల్ బుకింగ్స్ చేయడం కావచ్చు లేదా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లను పరిశీలించడం కావచ్చు… వినియోగదారులు ఎప్పటికప్పుడు రిటైల్, ఈ-కామర్స్ రెండింటిలోనూ ఉత్తమ ఆఫర్ల కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నారు.

Pawan Kalyan just asking, అడవి మధ్యలోకి వారసత్వ భూమి ఎలా వచ్చింది? (video)

Pawan Kalyan just asking, అడవి మధ్యలోకి వారసత్వ భూమి ఎలా వచ్చింది? (video)నాకు తెలియక అడుగుతా... చుట్టుపక్కల అడవి. అటువైపు కొండలు, ఇటువైపు కొండలు. మధ్యలో వారసత్వం ద్వారా వచ్చిన భూమి అంటున్నారు. అసలు అది ఎలా వచ్చిందో నాకు నివేదక పంపండి అంటూ ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. పవన్ కల్యాణ్ ప్రశ్నతో ఇపుడీ చర్చ ప్రజల్లోకి కూడా బలంగా వెళ్లిపోయింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆ భూమి గురించి చర్చలు చేస్తున్నారు. దానికి Operation Aranya అంటూ ట్యాగ్ లైన్ జోడించి చర్చిస్తున్నారు.

అసూయపడే, అహంకారపూరిత నాయకులకు ప్రజలు అధికారం ఇవ్వరు: రేవంత్ రెడ్డి

అసూయపడే, అహంకారపూరిత నాయకులకు ప్రజలు అధికారం ఇవ్వరు: రేవంత్ రెడ్డిజూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాల గురించి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రసారం చేసినందుకు బీఆర్ఎస్ సానుకూల మీడియా సంస్థలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి రౌండ్ తర్వాత కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ, మీడియా సంస్థలు కొన్ని తప్పుడు వార్తలను ప్రచురించడానికి ప్రయత్నించాయని, ఇది వారి విశ్వసనీయతను కోల్పోయేలా చేస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు.

Jubilihills: అమెరికాలో బాత్రూంలు కడిగిన సన్నాసికేం తెలుసు?: నవీన్ యాదవ్ తండ్రి కామెంట్స్

Jubilihills: అమెరికాలో బాత్రూంలు కడిగిన సన్నాసికేం తెలుసు?: నవీన్ యాదవ్ తండ్రి కామెంట్స్ఎన్నికల విజయానందం పొందేవారు ఎంతో అణిగిమణిగి వుండాలంటారు. ఓడినవారు సహజంగా బాధలో ఏదో ఒకటి నోరు జారుతారు. కానీ విజయం సాధించిన వారు ఎంతో సంయమనంతో వుండాలి. అట్లాంటిది జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో అలా కాంగ్రెస్ విజయం సాధించిందో లేదో ఇలా ఆ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ తండ్రి శ్రీశైలం యాదవ్ దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఆయన మీడియా వారితో మాట్లాడుతూ... హైదరాబాద్ అంటేనే పహిల్వాన్, అమెరికాలో బాత్రూం కడిగిన సన్నాసికి పహిల్వాన్, రౌడీయిజానికి తేడా ఏం తెలుసంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

Revanth Reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక: రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు..

Revanth Reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక: రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు..జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం చాలా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. బలమైన స్థానిక అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయడం నుండి నియోజకవర్గంలో వ్యక్తిగతంగా ప్రచారం చేయడం వరకు, రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదలకుండా చూసుకున్నారు. అభ్యర్థి ఎంపికతో ఆయన గెలుపు వ్యూహం ప్రారంభమైంది. దివంగత పీజేఆర్ కుమారుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్ సహా అనేక మంది నాయకులు ఈ సీటు కోసం లాబీయింగ్ చేసినప్పటికీ, రేవంత్ రెడ్డి నవీన్ యాదవ్‌ను పోటీకి దింపాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

13-11-2025 గురువారం ఫలితాలు - చేతిలో ధనం నిలవదు

13-11-2025 గురువారం ఫలితాలు - చేతిలో ధనం నిలవదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. సన్నిహితుల హితవు మీపై సత్ప్రభావం చూపుతుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఒక సమాచారం ఆలోచించేస్తుంది. పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.

12-11-2025: నవంబర్ 12, 2025 మీ దిన రాశి ఫలితాలు..సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది

12-11-2025: నవంబర్ 12, 2025 మీ దిన రాశి ఫలితాలు..సంకల్పం సిద్ధిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారంలో ఏరాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. విమర్శించిన వారే మీ ఔన్నత్యాన్ని గుర్తిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. పోగొట్టుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.

దాంపత్య జీవితం సుఖమయం కావాలంటే ఇలాంటి స్నానం చేయాలట

దాంపత్య జీవితం సుఖమయం కావాలంటే ఇలాంటి స్నానం చేయాలటస్నానం చేసే నీటిలో ఇవి కలిపి చేస్తే ఆనందం, శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం అన్నీ సమకూరుతాయి. స్నానపు నీటిలో ఏమి కలిపి చేయాలో తెలుసుకుందాము. ప్రతికూలతను తొలగించాలనుకుంటే నీటిలో చిటికెడు ఉప్పు వేసి స్నానం చేయండి. ఇది జుట్టు, చర్మాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. పాపాలు తొలగి పుణ్యం కలగాలంటే స్నాన మంత్రం చదువుతూ కొద్దిగా గంగాజలం కలిపి స్నానం చేయండి. శుక్రగ్రహ దోషాలు తొలగి ధనవంతులు కావాలంటే, దాంపత్య జీవితం సుఖమయం కావాలంటే శుక్రవారాల్లో పటిక నీళ్లతో కలిపి స్నానం చేయండి. మీకు స్వచ్ఛత, ఐశ్వర్యంతో పాటు ముఖం మెరుపు కావాలంటే గంధం కలిపిన నీటిని స్నానం చేసే నీటిలో కలుపుకుని స్నానం చేయండి.

నవంబర్ 12, 2025: కాలభైరవ జయంతి.. కాలభైరవ అష్టకాన్ని ఎనిమిది సార్లు పఠిస్తే?

నవంబర్ 12, 2025: కాలభైరవ జయంతి.. కాలభైరవ అష్టకాన్ని ఎనిమిది సార్లు పఠిస్తే?కాలభైరవ జయంతి నవంబర్ 12, 2025న పురస్కరించుకుని ఈ కాలభైరవ అష్టకాన్ని ఎనిమిది సార్లు పఠించిన వారికి ఈతిబాధలు వుండవు. కాల భైరవ అష్టకం అనేది రక్షణ, క్రమశిక్షణను ప్రార్థించే పవిత్ర శ్లోకం. కాశీలో, భైరవుడు ధర్మానికి ఉగ్ర సంరక్షకుడిగా కాల స్వరూపుడిగా నిలుస్తాడు. స్కంద పురాణం చెప్పినట్లుగా, ఆయన శివుని కోపం నుండి బ్రహ్మ గర్వాన్ని అణచివేయడానికి ఉద్భవించి కాశీకి వచ్చాడు. అక్కడ ఆయన ఈ భూమికి శాశ్వత రక్షకుడయ్యాడు. ఇందులోని ప్రతి శ్లోకం కాలం ముందు వినయంగా జీవించాలని మనకు గుర్తు చేస్తుంది.

Black Cat in Dreams: కలలో నల్లపిల్లి కనిపిస్తే మంచిదా లేకుంటే?

Black Cat in Dreams: కలలో నల్లపిల్లి కనిపిస్తే మంచిదా లేకుంటే?కలలో నల్లపిల్లి కనిపిస్తే మంచిదా లేకుండా ఎలాంటి ఫలితాలు వుంటాయనే దానిపై పరిశీలిద్దాం... పిల్లి రంగును బట్టి ఫలితాలు వుంటాయి. నల్ల పిల్లుల చుట్టూ ఉన్న అనేక మూఢనమ్మకాలు ఎక్కువే వున్నాయి. అలాంటి నల్లపిల్లిని కలలో చూసినట్లైతే.. విపత్తు లేదా దురదృష్టాన్ని తెస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. మీరు కలలో ఒక నల్ల పిల్లిని చూసినట్లయితే, మీ కెరీర్, సంబంధాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు లేదా ఉద్యోగ స్థలంలో త్వరలో ముఖ్యమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. కలలలో కనిపించే నల్ల పిల్లులు మీ జీవితంలో ద్రోహాన్ని సూచిస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com