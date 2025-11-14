శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025 (18:37 IST)

వ్యాపారవేత్తను పెళ్లాడిన Pooja Dhanda.. ప్రైవేట్ రిసార్ట్‌లో డుం.. డుం.. డుం.. (Video)

Pooja Dhanda
Pooja Dhanda
అర్జున అవార్డు గ్రహీత రెజ్లర్ పూజా దండా ఒక ప్రైవేట్ రిసార్ట్‌లో వివాహం చేసుకుంది. హిసార్‌లోని సుందర్ నగర్ నివాసి పూజా, అదే జిల్లాలోని ఘిరాయ్ గ్రామానికి చెందిన వ్యాపారవేత్త అభిషేక్ బూరాను గురువారం వివాహం చేసుకుంది. బుడాపెస్ట్‌లో జరిగిన 2018 ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో 57 కిలోల విభాగంలో కాంస్య పతక విజేత అయిన పూజా, 2010 సమ్మర్ యూత్ ఒలింపిక్స్, 2018 గోల్డ్ కోస్ట్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో రజతం గెలుచుకుంది. 
 
2014 ఆసియా రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో కాంస్య పతకం సాధించింది. ఆమె ప్రస్తుతం హిసార్‌లోని మహావీర్ స్టేడియంలో హర్యానా క్రీడా విభాగంలో సీనియర్ రెజ్లింగ్ కోచ్‌గా పనిచేస్తోంది. ఆమె తండ్రి అజ్మీర్ ధండా హిసార్‌లోని హర్యానా పశుసంవర్ధక శాఖ నుండి పదవీ విరమణ చేశారు. 
 
భవిష్యత్ ఒలింపిక్స్‌లో యువ అథ్లెట్లకు శిక్షణ ఇవ్వడంపై దృష్టి సారించింది. వివాహం తర్వాత కూడా తాను రెజ్లింగ్‌లో చురుకుగా పాల్గొంటానని పూజా చెప్పింది. అనేక మంది క్రీడాకారులు, రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. 
 
హిసార్ జిల్లాలోని బుడానా గ్రామంలో జన్మించిన పూజ, 2009లో రెజ్లింగ్‌కు మారడానికి ముందు మహావీర్ స్టేడియంలో జూడోలో తన క్రీడా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. జూడోలో అనేక అంతర్జాతీయ పతకాలు గెలుచుకున్నప్పటికీ, రెజ్లింగ్‌ను కెరీర్‌గా తీసుకోవాలని ఆమెకు మాజీ భారత రెజ్లర్, కోచ్ కృపాశంకర్ బిష్ణోయ్ సలహా ఇచ్చారు. దీంతో రెజ్లింగ్‌లో రాణించింది.

అసూయపడే, అహంకారపూరిత నాయకులకు ప్రజలు అధికారం ఇవ్వరు: రేవంత్ రెడ్డి

అసూయపడే, అహంకారపూరిత నాయకులకు ప్రజలు అధికారం ఇవ్వరు: రేవంత్ రెడ్డిజూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాల గురించి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రసారం చేసినందుకు బీఆర్ఎస్ సానుకూల మీడియా సంస్థలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి రౌండ్ తర్వాత కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ, మీడియా సంస్థలు కొన్ని తప్పుడు వార్తలను ప్రచురించడానికి ప్రయత్నించాయని, ఇది వారి విశ్వసనీయతను కోల్పోయేలా చేస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు.

Jubilihills: అమెరికాలో బాత్రూంలు కడిగిన సన్నాసికేం తెలుసు?: నవీన్ యాదవ్ తండ్రి కామెంట్స్

Jubilihills: అమెరికాలో బాత్రూంలు కడిగిన సన్నాసికేం తెలుసు?: నవీన్ యాదవ్ తండ్రి కామెంట్స్ఎన్నికల విజయానందం పొందేవారు ఎంతో అణిగిమణిగి వుండాలంటారు. ఓడినవారు సహజంగా బాధలో ఏదో ఒకటి నోరు జారుతారు. కానీ విజయం సాధించిన వారు ఎంతో సంయమనంతో వుండాలి. అట్లాంటిది జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో అలా కాంగ్రెస్ విజయం సాధించిందో లేదో ఇలా ఆ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ తండ్రి శ్రీశైలం యాదవ్ దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఆయన మీడియా వారితో మాట్లాడుతూ... హైదరాబాద్ అంటేనే పహిల్వాన్, అమెరికాలో బాత్రూం కడిగిన సన్నాసికి పహిల్వాన్, రౌడీయిజానికి తేడా ఏం తెలుసంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

Revanth Reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక: రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు..

Revanth Reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక: రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు..జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం చాలా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. బలమైన స్థానిక అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయడం నుండి నియోజకవర్గంలో వ్యక్తిగతంగా ప్రచారం చేయడం వరకు, రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదలకుండా చూసుకున్నారు. అభ్యర్థి ఎంపికతో ఆయన గెలుపు వ్యూహం ప్రారంభమైంది. దివంగత పీజేఆర్ కుమారుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్ సహా అనేక మంది నాయకులు ఈ సీటు కోసం లాబీయింగ్ చేసినప్పటికీ, రేవంత్ రెడ్డి నవీన్ యాదవ్‌ను పోటీకి దింపాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

'కర్మ హిట్స్ బ్యాక్' : జూబ్లీహిల్స్ ఫలితాలపై కవిత కామెంట్స్

'కర్మ హిట్స్ బ్యాక్' : జూబ్లీహిల్స్ ఫలితాలపై కవిత కామెంట్స్హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ఘన విజయం సాధించారు. భారత రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థి మాగంటి సునీత రెండో స్థానంలో నిలువగా, భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థికి డిపాజిట్ గల్లంతు అయింది. దీనిపై తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ అధ్యక్షురాలు కె.కవిత తనదైనశైలిలో స్పందించారు.

Prashant Kishore: ఈ PK చెప్పడానికే కాని చేయడానికి పనికిరాడని తేల్చేసిన బీహార్ ప్రజలు

Prashant Kishore: ఈ PK చెప్పడానికే కాని చేయడానికి పనికిరాడని తేల్చేసిన బీహార్ ప్రజలు2025 బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు జాతీయ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్, అతని రాజకీయ చొరవ జాన్ సూరజ్‌ పార్టీ అభ్యర్థులకు తీవ్ర నిరాశను తెచ్చిపెట్టాయి. విస్తృత ప్రచారం, విస్తృతమైన పునాది పని ఉన్నప్పటికీ, జాన్ సూరజ్ అభ్యర్థులు ఎక్కడా నిర్ణయాత్మక ఆధిక్యాన్ని సాధించలేకపోయారు. ప్రారంభ ట్రెండ్‌లలో వారి ఖాతాలను తెరవడంలో కూడా విఫలమయ్యారు. ఆయా రాజకీయ పార్టీలు ఎలా గెలవగలరో.. అంటే ఓ ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా ప్రణాళికలు చెప్పడానికే కానీ అదే పని ఆయన చేయడానికి పనికిరాడని బీహార్ ప్రజలు తేల్చేసారు.

Watch More Videos

బైకర్ నుంచి శర్వా, మాళవిక నాయర్.. ప్రెట్టీ బేబీ సాంగ్ రిలీజ్

బైకర్ నుంచి శర్వా, మాళవిక నాయర్.. ప్రెట్టీ బేబీ సాంగ్ రిలీజ్శర్వా తన అప్ కమింగ్ మూవీ 'బైకర్‌' లో మోటార్‌సైకిల్ రేసర్‌గా ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మాళవిక నాయర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. అభిలాష్ రెడ్డి కంకర దర్శకత్వంలో యువి క్రియేషన్స్ ఈ సినిమాని నిర్మించింది. ఫస్ట్ లుక్, ఫస్ట్ ల్యాప్ గ్లింప్స్ తో ఇప్పటికే మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేసింది.

Love OTP Review: ట్రెండ్ కు తగ్గ ప్రేమ కథాంశంగా లవ్‌ ఓటిపి.. రివ్యూ

Love OTP Review: ట్రెండ్ కు తగ్గ ప్రేమ కథాంశంగా లవ్‌ ఓటిపి.. రివ్యూహీరో కమ్ డైరెక్టర్‌గా అనీష్ రూపొందించిన లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ లవ్ ఓటీపీ. విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాలో నాయికగా జాన్విక నటించింది. రాజీవ్ కనకాల, ఆరోహి నారాయణ్, ప్రమోదిని, నాట్య రంగ, బాబా భాస్కర్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. మారుతున్న ప్రేమలు ఎలా ఉన్నాయో తెలియా జేసే పాయింట్ తో రూపొందిన సినిమా లవ్‌ ఓటిపి ( లవ్‌ ఓవర్‌ ప్రెషర్‌ టార్చర్‌). భావప్రీత ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై పుష్ప మణిరెడ్డి సమర్పణలో రూపొందింది. విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించగా నేడే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Tandavam song: ఓం నమహ్ శివాయ.. అఖండ తాండవం సాంగ్ రిలీజ్

Tandavam song: ఓం నమహ్ శివాయ.. అఖండ తాండవం సాంగ్ రిలీజ్నందమూరి బాలక్రిష్ణ శివుడి ఆవాహం వస్తే ఎలా వుంటుందో ఆ పాత్రలో జీవించేశాడు. ద్వారాకాదార ఈశ్వరా, డమక డమక...ఓంకార.. సంహార.. నాగరాయ నాయక.. దేవ దేవశంకర శివా.. అంటూ సాగే పాటను ఉదిత్ నారాయణ, కైలాష్ ఖేర్ ఆలపించారు. ముంబైలో జరిగిన ఈ వెంట్ లో పాటను విడుదలచేసింది చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ. దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తన దైన శైలిలో బాలక్రిష్ణ ను చూపించారు.

సత్య, రితేష్ రానా.. జెట్లీ హ్యూమరస్ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్

సత్య, రితేష్ రానా.. జెట్లీ హ్యూమరస్ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్టాలీవుడ్ ఫేవరేట్ ద్వయం సత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా 'జెట్లీ'తో అలరించబోతున్నారు. ఈరోజు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది. ఇప్పటికే ఇంటర్నెట్‌ లో వైరల్ గా మారింది. సత్య ఒక విమానం పైన కూర్చుని వుండగా "I am done with comedy" అనే లైన్ అభిమానులకు నవ్విస్తుంది. ఇది రితేష్ రానా మార్క్ ఇంటర్టైన్మెంట్ ని సూచిస్తోంది.

మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేస్తున్న ఇట్లు మీ ఎదవ

మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేస్తున్న ఇట్లు మీ ఎదవత్రినాధ్ కఠారి హీరోగా ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో సంజీవని ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మాత బళ్లారి శంకర్ నిర్మిస్తున్న యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఇట్లు మీ ఎదవ. సాహితీ అవాంచ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. వెయ్యేళ్ళు ధర్మంగా వర్ధిల్లు అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఈ సినిమా ట్రైలర్ మంచి రెస్పాన్స్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com