కల్తీ సమోసాలు.. పాడైపోయిన ఉడికించిన కోడిగుడ్లు, వాడిన వంట నూనెను..?
టాస్క్ ఫోర్స్కు చెందిన హైదరాబాద్ ఆహార కల్తీ నిఘా బృందం (హెచ్-ఫాస్ట్), కుల్సుంపురా పోలీసులతో సన్నిహిత సమన్వయంతో పనిచేస్తూ, జియాగూడలో అక్రమంగా నడుస్తున్న ఒక ఆహార తయారీ కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేసింది.
ఈ తనిఖీ సమయంలో, సదరు కేంద్రం ఎటువంటి చెల్లుబాటు అయ్యే ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్స్, వాణిజ్య లైసెన్స్ లేదా అగ్నిమాపక భద్రతా అనుమతి లేకుండానే, అత్యంత అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితుల్లో భారీ ఎత్తున సమోసాలను తయారు చేస్తున్నట్లు వెల్లడైంది.
అబ్దుల్ రషీద్ (73)గా గుర్తించబడిన నిందితుడు, పాడైపోయిన ఉడికించిన గుడ్లు, పదే పదే వాడిన వంట నూనె వంటి కుళ్ళిన, నాసిరకం పదార్థాలను ఉపయోగిస్తూ ప్రజారోగ్యాన్ని ప్రమాదంలో పడేస్తున్నట్లు తేలింది.
పోలీసులు 500 పాడైపోయిన ఉడికించిన గుడ్లు, 5 కిలోల తిరిగి వాడిన వంట నూనె, 350 గుడ్డు సమోసాలు, 600 స్వీట్ కార్న్ సమోసాలు, 1000 ఉల్లి సమోసాలతో పాటు, సమోసాల తయారీకి ఉపయోగించే ముడి పదార్థాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నిందితుడిపై అవసరమైన చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించామని, కుల్సుంపురా పోలీస్ స్టేషన్లో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.
ఆహార కల్తీ, అక్రమ ఆహార తయారీ కార్యకలాపాలపై పోలీసులు, హెచ్-ఫాస్ట్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన దాడుల పరంపరను కొనసాగిస్తారని టాస్క్ ఫోర్స్ డిప్యూటీ పోలీస్ కమిషనర్ గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ పేర్కొన్నారు.
ఇటువంటి చట్టవిరుద్ధమైన పద్ధతుల గురించి అధికారిక మార్గాల ద్వారా ఫిర్యాదు చేసి, ప్రజారోగ్యం-భద్రత పరిరక్షణకు సహకరించాలని పౌరులకు పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.