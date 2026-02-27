మహాలక్ష్మి ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం- చిప్ ఆధారిత స్మార్ట్ కార్డులు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళలకు మహాలక్ష్మి ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం లబ్ధిదారుల కోసం చిప్ ఆధారిత స్మార్ట్ కార్డులను ప్రవేశపెట్టనుంది. మార్చి మధ్య నుండి పైలట్ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం కానున్నాయి. స్మార్ట్ కార్డుల కోసం టెండర్లు పిలిచామని, పైలట్ అమలు కోసం ప్రతి జిల్లాలో ఒక మండలాన్ని ఎంపిక చేస్తామని తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వై. నాగిరెడ్డి తెలిపారు.
మహాలక్ష్మి జీరో-టికెట్ పథకం డిసెంబర్ 9, 2023న ప్రారంభించబడింది. దీని ద్వారా మహిళలు తమ ఆధార్ కార్డును చూపితే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. సగటున, రోజుకు దాదాపు 30 లక్షల మంది మహిళలు ఈ సౌకర్యాన్ని పొందుతున్నారు. రవాణా మంత్రి ప్రకారం, ఈ పథకం కింద మహిళలు నెలకు సుమారు రూ. 6,000 ఆదా చేస్తున్నారు.
జూలై 2025 నాటికి, ఈ పథకం కింద మొత్తం ప్రయాణీకుల ప్రయాణాల సంఖ్య 200 కోట్లు దాటింది. స్మార్ట్ కార్డులను జాగ్రత్తగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం, ఆధార్ను సమర్పించిన తర్వాత జీరో టిక్కెట్లు జారీ చేయబడుతున్నాయి.
స్మార్ట్ కార్డ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత, అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారులు పథకం నుండి మినహాయించబడకుండా చూసుకోవడానికి నమోదు, యాక్సెస్కు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని వారు ఎత్తి చూపారు. పైలట్ దశలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికి ముందు కార్యాచరణ సవాళ్లను అంచనా వేస్తామని అధికారులు తెలిపారు.