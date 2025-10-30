Yadagirigutta: రూ.1.90 లక్షలు లంచం డిమాండ్ చేసి యాదగిరి గుట్ట ఈఈ చిక్కాడు
యాదగిరిగుట్టలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో పనిచేస్తున్న ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ (ఈఈ) వూడేపు వెంకట రామారావును గురువారం తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అరెస్టు చేసింది. ఆయన ఫిర్యాదుదారుడి నుండి రూ.1.90 లక్షలు లంచం డిమాండ్ చేసి స్వీకరించారు.
వెంకట రామారావు ఎండోమెంట్స్ విభాగంలో ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్గా కూడా పనిచేస్తున్నారు. యాదగిరిగుట్టలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో ఆహార యంత్రాల ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఆయన ప్రాసెస్ చేసిన జీఎస్టీ మినహా రూ.11.50 లక్షల బిల్లు మొత్తానికి బహుమతిగా లంచం డిమాండ్ చేశారు.
వెంకట రామారావు వద్ద నుంచి రూ.1.90 లక్షల లంచం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వెంకట రామారావును అరెస్టు చేసి నాంపల్లిలోని ఏసీబీ కేసుల ప్రత్యేక కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తున్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు తెలిపారు.