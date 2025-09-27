Allu Sirish: త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కనున్న అల్లు శిరీష్..
అల్లు శిరీష్ త్వరలో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్నాడని ఫిలిమ్ నగర్ వర్గాల్లో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. త్వరలో రెడ్డి కుటుంబం నుంచి మెగా ఇంటికి మరో కోడలు కాబోతోందని టాక్ వస్తోంది. తన సోదరుడు అల్లు అర్జున్ లాగే, శిరీష్ కూడా రెడ్డి కమ్యూనిటీకి చెందిన అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. ఇది కుటుంబాల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తుంది. రెండు కుటుంబాలు ఇప్పటికే కలుసుకుని వివాహానికి అంగీకరించాయి.
అయితే, అల్లు అరవింద్ తల్లి నాగ రత్నమ్మ గారు ఇటీవల మరణించినందున, సరైన సమయం గురించి పండితులను సంప్రదించిన తర్వాత నిశ్చితార్థం, వివాహం జరుగుతుంది. అల్లు శిరీష్ చివరిగా 2024లో విడుదలైన బడ్డీలో కనిపించాడు. అయితే దీనిపై ఇంకా అల్లు కుటుంబం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక స్పందన రాలేదు.
సినీ పరిశ్రమలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా సూపర్స్టార్ స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత, ఆయన తమ్ముడు శిరీష్ గౌరవం అనే సినిమాతో తెలుగుతెరకు పరిచయం అయ్యాడు. కాగా, హీరోయిన్ అను ఇమ్మాన్యుయేల్తో అల్లు శిరీష్ సీక్రెట్ రిలేషన్ నడుస్తోందని బోలెడన్ని వార్తలు షికారు చేశాయి.