Rashmika: వజ్రపు ఎంగేజ్మెంట్ ఉంగరం మెరిసిపోతుందిగా.. రష్మిక మందన అలా దొరికిపోయింది.. (video)
హైదరాబాద్లో నటులు రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ నిశ్చితార్థం జరిగింది. త్వరలో వీరు వివాహం చేసుకోనున్నారు. తాజాగా రష్మిక తన పెంపుడు కుక్క ఆరాతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ వీడియోను పోస్టు చేసింది. ఈ వీడియోలో రష్మిక చేతిలోని ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ మెరిసిపోతుంది. వజ్రపు వుంగరంతో ఆమెకు ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిపోయిందనే విషయాన్ని రష్మిక చెప్పక చెప్పిందని టాక్ వస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసినవారంతా రష్మికు నిశ్చితార్థం జరిగింది ఖాయమైందని చెప్తున్నారు.
ఈ వీడియోలో, రష్మిక దీనికి క్యాప్షన్ ఇచ్చింది, "షూటింగ్ సమయంలో నేను ఈ సినిమా నుండి విన్న మొదటి పాట ఇది, ఇప్పటికీ... నేను ఈ పాటతో ప్రేమలో ఉన్నాను. అలాగే ఆరా నాతో వైబ్ చేయడం గురించి మనం మాట్లాడగలమా? అంటూ చెప్పింది అభిమానులు వెంటనే డైమండ్ రింగ్ను గమనించి రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
నివేదికల ప్రకారం, నిశ్చితార్థం అక్టోబర్ 3న కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగిన ఒక సన్నిహిత వేడుకలో జరిగింది. నిశ్చితార్థం తర్వాత, విజయ్ ప్రకటన తర్వాత తన మొదటి బహిరంగ ప్రదర్శనలో ఉంగరం ధరించి కనిపించాడు. ఈ జంట ఫిబ్రవరి 2026లో తమ వివాహాన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
ఇంతలో, రష్మిక తన తదుపరి చిత్రం థమ్మ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఇది ఆయుష్మాన్ ఖురానా, పరేష్ రావల్ నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీలతో కలిసి నటించిన హర్రర్ కామెడీ. ముంజ్యా ఫేమ్ ఆదిత్య సర్పోత్దార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 21న మాడ్డాక్ హర్రర్ కామెడీ యూనివర్స్లో భాగంగా విడుదల కానుంది. మరోవైపు, విజయ్ దేవరకొండ చివరిసారిగా తెలుగు స్పై యాక్షన్-థ్రిల్లర్ కింగ్డమ్ (2025)లో కనిపించాడు.