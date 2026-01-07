జూనియర్ ఎన్టీఆర్ను రాజకీయాల్లోకి రావాలని జగన్ ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు?
గుడ్ మార్నింగ్ ధర్మవరం ప్రచారం ద్వారా ఫేమస్ అయిన కేతిరెడ్డి వెంకటరామి రెడ్డి, ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి చేతిలో ఓడిపోయారు. ఈ ఓటమి తర్వాత, ధర్మవరంలో ఆయన క్రేజ్ తగ్గింది. ప్రస్తుతం ఆయన తన సమయాన్ని ఎక్కువగా హైదరాబాద్లో గడుపుతున్నారు. ఓటమి తర్వాత, కేతిరెడ్డి తన నియోజకవర్గంలో అరుదుగా కనిపిస్తున్నారు.
అయితే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో మరింత చురుకుగా ఉంటున్నారు. ఆయన వివిధ యూట్యూబ్ ఛానెళ్లకు తరచుగా ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు. ఎన్నికల పరాజయం ఎదురైనప్పటికీ, ఈ ఇంటర్వ్యూలు ఆయన్ను ప్రజల దృష్టిలో ఉంచాయి. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ను రాజకీయాల్లోకి రావాలని జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఎందుకు కోరుకుంటున్నారని అనే ప్రశ్న ఎదురైంది.
ఈ ప్రశ్న కేతిరెడ్డి నుండి వివరణాత్మక సమాధానానికి దారితీసింది. టీడీపీ మద్దతుదారులలో సుమారు 70 నుండి 80 శాతం మంది ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి రావాలని కోరుకుంటున్నారని కేతిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. రాజకీయాలు రోజురోజుకు దిగజారిపోతున్నాయని, ఒక కొత్త ముఖం దానిని మెరుగుపరచగలదని కేతిరెడ్డి బదులిచ్చారు.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్వచ్ఛమైన రాజకీయాలను తీసుకురాగలడని జగన్ నమ్ముతున్నారని ఆయన సూచించారు. ఈ వివరణ వింతగా, నమ్మశక్యంగా అనిపించలేదు. ఈ వాదన మరిన్ని ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. టీడీపీ ఓటు బ్యాంకును చీల్చడానికే జగన్ ఎన్టీఆర్ను రాజకీయాల్లోకి కోరుకుంటున్నారని చాలామంది నమ్ముతున్నారు.
ఈ అంచనా టీడీపీని స్వాధీనం చేసుకోవడం లేదా కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు. ఈ రెండు పరిస్థితులు కూడా ఎన్నికల పరంగా టీడీపీని బలహీనపరుస్తాయి. ఎన్టీఆర్ టీడీపీ ఓట్లను చీల్చినంత కాలం మాత్రమే జగన్ ఆయనను స్వాగతిస్తారు.
ఒకవైపు ఎన్టీఆర్ బలమైన శక్తిగా ఎదిగితే, సీన్ మారే అవకాశం ఉంది. కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ రాజకీయాల గురించి తెలుసుకోనంత ఎన్టీఆర్ అమాయకుడు కాదని నెటిజన్లు అంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి, ఎన్టీఆర్కు స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఉందని, తక్షణ రాజకీయ ప్రవేశం జరిగే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది.