శాంసంగ్, ఇన్స్టామార్ట్ భాగస్వామ్యం: ఇక మెట్రో నగరాల్లో 10 నిమిషాల్లోనే గెలాక్సీ డివైస్ల డెలివరీ
భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ శాంసంగ్, నేడు భారతదేశపు ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టామార్ట్తో భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా ప్రధాన నగరాల్లో గెలాక్సీ ఉత్పత్తులను తక్షణమే అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఈ సహకారం ద్వారా, శాంసంగ్ తన విస్తృతమైన గెలాక్సీ స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, వేరబుల్స్, యాక్సెసరీలకు వేగవంతమైన, అనుకూలమైన యాక్సెస్ను అందిస్తుంది. కస్టమర్లు ఎంపిక చేసిన గెలాక్సీ పరికరాలను ఇన్స్టామార్ట్లో ఆర్డర్ చేయవచ్చు, వాటిని నిమిషాల్లోనే తమ ఇంటి వద్దకే డెలివరీ పొందవచ్చు.
శాంసంగ్లో, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే అర్థవంతమైన ఆవిష్కరణలే మాకు స్ఫూర్తి. మా ఆమ్నిఛానల్ వ్యూహాన్ని బలోపేతం చేయడంలో, గెలాక్సీ అనుభవాన్ని నిమిషాల్లోనే వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ఇన్స్టామార్ట్తో మా భాగస్వామ్యం మరొక ముందడుగు. మా అత్యంత ఆదరణ పొందిన పరికరాలను వినియోగదారులకు మరింత చేరువ చేస్తున్నాము, అని శాంసంగ్ ఇండియా, ఎంఎక్స్ బిజినెస్ డైరెక్టర్ రాహుల్ పహ్వా అన్నారు.
ఇన్స్టామార్ట్లో, మా వినియోగదారుల మారుతున్న జీవనశైలిని అంచనా వేయడం, దానికి అనుగుణంగా మారడమే మా లక్ష్యం. శాంసంగ్తో నేరుగా భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా, మేము అధిక-నాణ్యత గల పరికరాలు ఇప్పుడు కేవలం కొన్ని ట్యాప్లు, 10 నిమిషాల దూరంలోనే ఉన్నాయని నిర్ధారిస్తున్నాము. టెక్లో సౌలభ్యం అంటే నిజంగా ఏమిటో ఇది పునర్నిర్వచిస్తోంది, అని ఇన్స్టామార్ట్ ఏవిపి మనేందర్ కౌశిక్ అన్నారు.
ఈ భాగస్వామ్యం... తన ఆమ్నిఛానల్ ఉనికిని విస్తరించడానికి, వేగం, ప్రాప్యతకు విలువనిచ్చే వినియోగదారుల అభివృద్ధి చెందుతున్న అవసరాలను తీర్చడానికి శాంసంగ్ నిబద్ధతకు అనుగుణంగా ఉంది. ఇన్స్టామార్ట్తో భాగస్వామ్యం ద్వారా శాంసంగ్ తన రిటైల్ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకుంటుంది. అన్ని ధరల విభాగాలలోని వినియోగదారులు గెలాక్సీ సాంకేతికతను సౌకర్యవంతంగా అనుభవించవచ్చని నిర్ధారిస్తుంది.