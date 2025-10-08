గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025 (23:54 IST)

Arattai App దెబ్బకి Whats App ఔటవుతుందా?

Arattai App
Whats App యాప్ కి పోటీగా జోహో తీసుకువచ్చిన Arattai App యాప్ డౌన్లోడ్లతో దూసుకుని వెళుతోంది. ఇప్పటివరకూ కోటికి పైగా డౌన్లోడ్లు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గూగుల్ ప్లేస్టోర్లో ఫ్రీ యాప్స్ జాబితాలో ఏకంగా 4.8 శాతం రేటింగుతో అగ్రస్థానంలో వుండటం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ యాప్ దెబ్బకి వాట్స్ యాప్ కి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలే అవకాశం వుందని అంటున్నారు.
 
ఈ అరట్టై యాప్ తమిళం పేరు. తమిళంలో దీనికి అర్థం ఏమిటంటే.. పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకోవడం. అరట్టై యాప్ ద్వారా సందేశాలు, వాయిస్, వీడియో కాల్స్, మీటింగులు, స్టోరీలు, ఫోటోలు, డాక్యుమెంట్స్ షేరింగ్ చేసుకునే అవకాశం వుంది. ఇంటర్నెట్ నెమ్మదిగా వున్నా కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. మొత్తమ్మీద స్వదేశీ యాప్ అరట్టైకి అంచనాకు మించిన ఆదరణ లభిస్తుండటంతో యాజమాన్యం సంతోషంగా వుంది.

Venky 77: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో మల్లీశ్వరీ సీక్వెల్ !

Venky 77: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో మల్లీశ్వరీ సీక్వెల్ !వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో సినిమా రాబోతుంది. ఆమధ్య రామానాయుడు స్టూడియోలో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. తాజా సమాచారం మేరకు నిన్న హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. గతంలో వీరికలయికలో నువ్వునాకు నచ్చావ్ వచ్చింది. అయితే మల్లీశ్వరి సినిమాకు త్రివిక్రమ్ రచయిత. వెంకటేష్ కు 77వ సినిమా ఇది. దాదాపు 20 నెలల సుదీర్ఘ తర్వాత, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ గారు కెమెరా వెనుక తిరిగి వచ్చారు.

Janhvi : రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ పై పెద్ది కోసం పూణేలో సాంగ్ షూటింగ్

Janhvi : రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ పై పెద్ది కోసం పూణేలో సాంగ్ షూటింగ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది చిత్రీకరణ శర వేగంగా జరుగుతోంది. బుచ్చి బాబు సనా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానరపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం భారీ స్థాయిలో చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది.

నాలుగు జన్మల కథతో మైథలాజికల్ చిత్రంగా గత వైభవ: ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్

నాలుగు జన్మల కథతో మైథలాజికల్ చిత్రంగా గత వైభవ: ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్, అశికా రంగనాథ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామా గత వైభవ. స్టేజ్ షో లనుంచి కాలేజీ డేస్ లో నాటకాలు వేసిన అనుభవంతో దుశ్యంత్ వెండితెరకు పరిచయం అవుతున్న చిత్రమిది. ఈ చిత్ర టీజర్ ను చూస్తే, నాలుగు జన్మల కథగా అనిపిస్తుంది. గందర్వలోకం, బ్రిటీష్ కాలం, రాజుల కాలం, వర్తమానం ఇలా నాలుగు కాలాల నాటి కథగా దర్శకుడు సింపుల్ సుని తెరకెక్కించారు.

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టికి షాకిచ్చిన బాంబే హైకోర్టు

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టికి షాకిచ్చిన బాంబే హైకోర్టుబాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టికి బాంబే హైకోర్టు గట్టి షాకిచ్చింది. ఓ వ్యాపారవేత్తను మోసం చేసిన కేసులో శిల్పాశెట్టి దంపతులు అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ కేసు విచారణ బాంబే హైకోర్టులో సాగుతోంది. శిల్పాశెట్టి దంపతులు దేశం విడిచి వెళ్లాలంటే రూ.60 కోట్లు డిపాజిట్ చేయాల్సిందేనని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ ఆదేశాలను పాటించిన తర్వాతే ఈ కేసు తదుపరి విచారణ కొనసాగుతుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

KRamp: ఫ్లవర్ లాంటి లవర్ ఉంటే లైఫ్ సూపర్ రా అంటూ K-ర్యాంప్ గీతం

KRamp: ఫ్లవర్ లాంటి లవర్ ఉంటే లైఫ్ సూపర్ రా అంటూ K-ర్యాంప్ గీతంకిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్. ఈ సినిమాను రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి థర్డ్ సింగిల్ టిక్కల్ టిక్కల్. విడుదల చేశారు.

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌సీజన్ యొక్క ఆత్మీయత, కాంతి, ఆనందాన్ని వేడుక జరుపుకుంటూ, ఫ్యాబ్ఇండియా తమ దీపావళి 2025 కలెక్షన్‌ను స్వర్నిమ్ పేరిట విడుదల చేసింది. ఊదా, నీలం రంగుల లోతైన ఛాయలతో ప్రేరణ పొందిన ఈ కలెక్షన్, సాంప్రదాయ పనితనంను సమకాలీన డిజైన్‌తో మిళితం చేస్తుంది. ఇది పండుగ శైలి, బహుమతి కోసం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. కలెక్షన్ లోని ప్రతి ఉత్పత్తి, భారతీయ పనితనం పట్ల ఫ్యాబ్ఇండియా నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది, చేతితో నేసిన వస్త్రాలు, చేతివృత్తులకు సంబంధించిన లోతైన వివరాలను ఆధునిక సౌందర్యంతో మిళితం చేస్తుంది. వ్యక్తిగత స్టైలింగ్ లేదా బహుమతి కోసం తగినట్లుగా పరిపూర్ణమైన ఉత్పత్తులను అందిస్తూనే ఈ కలెక్షన్ వారసత్వాన్ని వేడుక జరుపుకుంటుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్సౌకర్యం, స్వీయ-వ్యక్తీకరణకు ప్రతీకగా నిలిచే గ్లోబల్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్, క్రాక్స్, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తమ షేర్ ది జాయ్ ప్రచారంతో పండుగ సీజన్‌ను మరోసారి ప్రారంభిస్తోంది. గత సంవత్సరం పండుగ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ, ఈ సీజన్‌లో క్రాక్స్ గ్లోబల్ అంబాసిడర్ రష్మిక మందన్న నేతృత్వంలో ఈ బ్రాండ్ సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది. ఈ ప్రచారం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం పండుగ స్ఫూర్తి యొక్క నిజమైన సారాంశాన్ని చాటిచెప్పడం. ఇది లోపాలు లేని ప్రణాళికల గురించి కాదు, సహజంగా వెల్లువెత్తే ఆనంద క్షణాల గురించి.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
