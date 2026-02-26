GCCల కోసం డీప్ టెక్ ఆవిష్కరణ: అభివృద్ధికై HCLTech, IIT కాన్పూర్ కృషి
గ్లోబల్ కాపబిలిటీ సెంటర్స్(GCCs) కోసం ఆధునిక పరిశోధనను వాస్తవిక ప్రపంచం పైలట్స్, స్కేలబుల్ సొల్యూషన్స్గా సంయుక్తగం మార్చడానికి HCLTech, ఒక ప్రముఖ అంతర్జాతీయ టెక్నాలజీ కంపెనీ, ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ(IIT) అవగాహన ఒప్పందంపై (MoU) సంతకం చేసాయి.
AI, రోబోటిక్స్, ఆధునిక టెక్నాలజీలపై బలమైన కేంద్రీకరణతో ముఖ్యంగా ఆధునిక ఇంజనీరింగ్, డీప్ టెక్లలో పరిశోధనా నాయకత్వంలో ఆవిష్కరణను ప్రారంభించడానికి ఈ సహకారం HCLTechను ఒక నమ్మకమైన GCC భాగస్వామిగా నిలబెట్టింది. HCLTech వారి సమగ్రమైన GCC పరిష్కారాలను మరియు IIT కాన్పూర్ పరిశోధన, స్టార్టప్ వ్యవస్థలను కలపడం ద్వారా, సంప్రదాయబద్ధమైన ప్రతిభ మరియు సేవలు కంటే అధికంగా పరిశోధనచే ప్రోత్సహించబడిన ఆవిష్కరణను ఈ భాగస్వామ్యం ప్రారంభిస్తుంది. ఇది GCC సంక్లిష్టమైన పరిశోధనను వేగవంతం చేయడానికి, అంతర్గత ప్రయోగశాలలను నిర్మించవలసిన అవసరం లేకుండానే, ప్రత్యేకమైన, అనుకూలమైన నైపుణ్యాలను పొందడానికి, మార్కెట్కు సమయాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
IIT కాన్పూర్లో, మాకు AI, ఇంటెలిజెంట్ సిస్టంస్, రోబోటిక్స్, సైబర్ భద్రత- ఆధునిక తరానికి చెందిన టెక్నాలజీలలో శక్తివంతమైన నైపుణ్యం మరియు కొనసాగుతున్న అనువాద పరిశోధన, అభివృద్ధి ఉంది. HCLTechతో ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, మా పరిశోధకులు అంతర్జాతీయ GCCలు ఎదుర్కొంటున్న వాస్తవిక ప్రపంచం సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుంటారు. అదనంగా పరిశోధన నిధులు, పరిశ్రమ మార్గదర్శకత్వం కూడా లభిస్తుంది. అనువాద పరిశోధన వ్యూహాత్మక ప్రాధన్యతగా ఉండటంతో, ఈ అవగాహనా ఒప్పందం అకాడమిక్ పరిశోధన, సంస్థల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఫలితంగా లెక్కించదగిన ఫలితంతో నవీన సాంకేతికతలను సహ-అభివృద్ధి చేయవచ్చు అని ప్రొఫెసర్. మణీంద్ర అగర్వాల్, డైరెక్టర్, IIT కాన్పూర్ అన్నారు.
GCC వృద్ధిలో తదుపరి యుగం అనేది వారు ఎంత ప్రభావవంతంగా ప్రపంచ స్థాయికి చెందిన పరిశోధన మరియు డీప్ టెక్ వ్యవస్థలను వినియోగించుకోవడం ద్వారా తీర్చిదిద్దబడుతుంది. IIT కాన్పూర్తో ఈ MoU HCLTechను ఒక ప్రేరణగా నిలిపింది- GCCలు, విద్యా శ్రేష్టత, పరిశోధన మరియు స్టార్టప్ వ్యవస్థలను ఒక చోట కలుపుతోంది, సంస్థలు మార్గదర్శకత్వంవహించే పరిశోధన నుండి పైలట్స్ మరియు ఎంటర్ ప్రైజ్ – సిద్ధంగా ఉన్న పరిష్కారాల వైపు వేగంగా మరియు స్థాయిలో తరలడానికి, మార్కెట్ కు వేగవంతమైన సమయాన్ని మరియు మెరుగైన కస్టమర్ అనుభవాలను అందించడానికి HCLTechను ఒక ప్రేరకంగా నిలింది అని కిరణ్ చెరుకూరి EVP మరియు అంతర్జాతీయ GCC ప్రాక్టీస్ హెడ్, HCLTech అన్నారు.