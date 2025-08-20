Lancet Study: భారత్ను వణికిస్తున్న మధుమేహం.. 10మందిలో నలుగురికి ఆ విషయమే తెలియదు!
భారతదేశంలో మధుమేహం తీవ్రత ఎక్కువగా వుంది. ఆధునిక పోకడలతో జీవనశైలిలో మార్పులు, మారిన ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్థుల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. అంతేగాకుండా భారతదేశంలోని పది మంది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులలో దాదాపు నలుగురికి వారి పరిస్థితి గురించి తెలియదు. అంటే తమకు మధుమేహం వున్న విషయాన్ని కూడా చాలామంది తెలుసుకోవడంపై అశ్రద్ధ చూపుతున్నారు. తద్వారా వ్యాధి తీవ్రత పెరగడం జరుగుతోంది.
మధుమేహంపై అవగాహన లేకపోవడం ద్వారా ఆ వ్యాధిబారిన పడే వారి భారతీయుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. తాజాగా 2017-2019 మధ్య 45 సంవత్సరాలు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న 57,810 మంది పెద్దలపై నిర్వహించిన ఓ సర్వే విశ్లేషణ ఆధారంగా ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఈ సర్వేలో తమకు డయాబెటిస్ వుందనే విషయాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా చాలామంది నిర్లక్ష్యంగా వున్నారు.
అధ్యయనం ప్రకారం, 45 సంవత్సరాల వయస్సులో 20శాతం మంది పెద్దలకు మధుమేహం ఉంది. "పురుషులు, స్త్రీలలో మధుమేహం 20శాతం వద్ద సమానంగా ఉంది" అని అది పేర్కొంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల కంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో మధుమేహం దాదాపు రెట్టింపుగా ఉందని, బహుశా జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లలో తేడాలు దీనికి కారణమని పరిశోధన హైలైట్ చేసింది.
ముంబైకి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సైన్సెస్, మిచిగాన్ విశ్వవిద్యాలయం, హార్వర్డ్ టి.హెచ్. చాన్ స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ పరిశోధకులు నిర్వహించిన ఈ అధ్యయనంలో మధ్య వయస్కులు, వృద్ధులలో మధుమేహాన్ని నివారించడానికి, గుర్తించడానికి, నియంత్రించడానికి ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేయాలని విధాన నిర్ణేతలను కోరుతోంది.
2019లో దేశంలో జరిగే మొత్తం మరణాలలో ఈ వ్యాధి దాదాపు 3%గా ఉండటంతో, మధుమేహం ఉన్న పెద్దల సంఖ్యలో భారతదేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండవ స్థానంలో ఉంది. అధిక రక్తపోటు లేదా అధిక రక్తపోటు కూడా పెరుగుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటికి ముందస్తుగా మందులు అందుబాటులో ఉండటం తీవ్రమైన సమస్యలను నివారించడంలో సహాయపడుతుందని పరిశోధకులు చెప్పారు.
అయితే, గ్రామీణ ఆరోగ్య సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలు సరిపోలేదని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఏడు రాష్ట్రాల్లోని 19 జిల్లాల్లోని ICMR, WHO, ఇతర సంస్థలు ఇటీవల నిర్వహించిన సర్వేలో కమ్యూనిటీ, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు డయాబెటిస్, రక్తపోటును ఎంత బాగా నిర్వహించగలవో అంచనా వేసింది.
ఈ పరిస్థితులకు చికిత్స చేయడానికి దాదాపు 40శాతం ఉప కేంద్రాలు (SCలు) మాత్రమే సిద్ధంగా ఉన్నాయని, చాలా వాటికి ప్రాథమిక మందులు కూడా లేవని ఫలితాలు చూపించాయి. లాన్సెట్ గ్లోబల్ హెల్త్లో ప్రచురితమైన ఒక కొత్త అధ్యయనంలో ఈ విషయాలు వెల్లడి అయ్యాయి.