భోగి పండుగ రోజున వేరు శెనగలు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు, బెల్లం మంటల్లో సమర్పిస్తే..?
పెద్ద పండగగా పిలుచుకునే సంక్రాంతి సంబురాలలో మొదటి రోజైన భోగి పండుగ శీతాకాలానికి వీడ్కోలు పలికి వసంతకాలపు స్వాగతాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రజల జీవితాల్లో ఆశ, శ్రేయస్సు వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది.
ఈ పవిత్ర సందర్భంగా, భక్తులు పవిత్ర అగ్ని చుట్టూ గుమిగూడి, తాజాగా పండించిన ధాన్యాలను అర్పించి, సమృద్ధి, ఆనందం ప్రతికూలత నుండి రక్షణ కోసం అగ్నిదేవుడిని ప్రార్థిస్తారు. భోగిలో ప్రకాశించే జ్వాలలు దుఃఖాన్ని తగలబెడతాయని రాబోయే సంవత్సరంలో అదృష్టం, శ్రేయస్సు మార్గాన్ని ప్రకాశింపజేస్తాయని నమ్ముతారు.
భోగికి ముందు రోజును ఇంటిని పూర్తిగా శుభ్రపరచడం చేయాలి. సాయంత్రం, ఇంటి వెలుపల చెక్క దుంగలను సేకరించి భోగి మంటను సిద్ధం చేయాలి. పవిత్ర భోగి మంటలను వెలిగించి వేరుశెనగలు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు, బెల్లం సమర్పించాలి.
ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు, కుటుంబ సామరస్యం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఏడుసార్లు అగ్ని చుట్టూ తిరగాలి. సామర్థ్యం ప్రకారం ఆహార ధాన్యాలను దానం చేయండి. భోగి మంటలు ప్రతికూల శక్తులను నాశనం చేస్తాయి. వాతావరణాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి. దైవానుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.
భోగి మంటల్లోని జ్వాలలు ఎగిసిపడినప్పుడు, అవి మన ప్రార్థనలను స్వర్గానికి తీసుకువెళతాయని విశ్వాసం. భోగి మంటలు అంటే కేవలం నిప్పు పెట్టడం కాదు. ఇది గతాన్ని వదిలి భవిష్యత్తును సానుకూలంగా ఆహ్వానించడానికి ప్రతీక.
దక్షిణాయణంలో ఎదురైన కష్టాలు, బాధలు, చెడు అలవాట్లను భోగి మంటల ద్వారా అగ్నిదేవుడికి సమర్పించి.. రాబోయే ఉత్తరాయణంలో సుఖసంతోషాలతో, సానుకూల శక్తితో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ ఈ భోగి మంటల వేడుక జరుపుకుంటారు. భోగి పండుగ రోజు భోగి మంటలు వేసే సమయంలో ఆవు పిడకలు వేసి అవి మండటానికి ఆవు నెయ్యి వేయాలని పండితులు చెప్తున్నారు.
పంచ పల్లవాలు అంటే మర్రి, మేడి, జువ్వి, మోదుగ, మామిడి ఈ ఐదు వృక్షాల కట్టెలను భోగి మంటలో వేసినట్లయితే వాతావరణంలో ఉన్న సూక్ష్మక్రిములన్నీ సంహరించబడతాయి. పర్యావరణానికి మేలు చేసినవారమవుతామని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. ఇలా కాకుండా పాత వస్తువులు కాల్చడం, టైర్లు, కాలుష్యానికి కీడు కలిగించే వస్తువులను భోగి మంటల్లో వేసి దగ్ధం చేయడం సరికాదని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.