బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 5 నవంబరు 2025 (18:27 IST)

Rishabh Pant: దక్షిణాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్: భారత టెస్ట్ జట్టులోకి రిషబ్ పంత్ ఎంట్రీ

Rishab_Bumrah
Rishab_Bumrah
నవంబర్ 14న కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో ప్రారంభమయ్యే దక్షిణాఫ్రికాతో జరగనున్న రెండు మ్యాచ్‌ల సిరీస్ కోసం వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ రిషబ్ పంత్ భారత టెస్ట్ జట్టులోకి తిరిగి రానున్నారు. అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సీనియర్ పురుషుల సెలక్షన్ కమిటీ బుధవారం ముందుగా ఆన్‌లైన్ సమావేశం నిర్వహించిందని, వైస్ కెప్టెన్ పంత్ టెస్ట్ జట్టులోకి తిరిగి రావడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. 
 
జూలైలో మాంచెస్టర్‌లో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన నాల్గవ టెస్ట్ సందర్భంగా పాదంలో ఏర్పడిన గాయం నుండి కోలుకోవడం వల్ల వెస్టిండీస్‌పై 2-0 టెస్ట్ సిరీస్ విజయానికి దూరమైన పంత్, తోటి వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ ఎన్ జగదీషన్ స్థానంలో జట్టులోకి వస్తాడని భావిస్తున్నారు. ఇది జట్టులో ఉన్న ఏకైక మార్పు కావచ్చు.
 
బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గ్రౌండ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా-ఎతో జరిగిన మొదటి నాలుగు రోజుల మ్యాచ్‌లో ఇండియా-ఎ జట్టుకు విజయం సాధించడానికి కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించడం ద్వారా 28 ఏళ్ల పంత్ తన మ్యాచ్ ఫిట్‌నెస్ సంసిద్ధతను నిరూపించుకున్నాడు. 275 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ ఎ జట్టు విజయవంతంగా ఛేదించడంతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో పంత్ 90 పరుగులు చేశాడు.
 
గురువారం నుంచి ఇండియా ఎ, దక్షిణాఫ్రికా ఎ జట్ల మధ్య జరిగే రెండో మ్యాచ్‌లో, హోబర్ట్‌లో జరిగే మూడో మ్యాచ్ తర్వాత టీ20 జట్టు నుంచి విడుదలైన ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ పాల్గొంటాడు. నవంబర్ 8న బ్రిస్బేన్‌లో జరిగే చివరి మ్యాచ్ తర్వాత భారత టెస్ట్ కెప్టెన్ శుభ్‌మాన్ గిల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్‌లతో కలిసి టెస్ట్ జట్టులో చేరనున్నారు.
 
నవంబర్ 14-18 వరకు కోల్‌కతాలో జరిగే తొలి టెస్ట్ తర్వాత, ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీ ఛాంపియన్స్ అయిన భారత్, దక్షిణాఫ్రికా నవంబర్ 22-26 వరకు గౌహతిలోని ఏసీఏ స్టేడియంలో రెండవ, చివరి టెస్ట్ ఆడతాయి. గౌహతి టెస్ట్ మ్యాచ్ నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి. 
 
ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ప్రస్తుతం 61.90శాతం పాయింట్లతో మూడవ స్థానంలో ఉంది, పాకిస్తాన్‌తో 1-1తో డ్రా అయిన తర్వాత దక్షిణాఫ్రికా 50శాతంతో ఐదవ స్థానంలో ఉంది. టెస్ట్ సిరీస్ తర్వాత, భారతదేశం- దక్షిణాఫ్రికా మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20లు కూడా ఆడనున్నాయి.

