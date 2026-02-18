బుధవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2026 (22:40 IST)

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ సూపర్-8 జట్లకు డబుల్ బొనాంజా... ఏంటది?

icc t20 world cup
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ పోటీలకు భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమివ్వగా, ఈ టోర్నీలో లీగ్ మ్యాచ్‌లు రేపటితో ముగియనున్నాయి. ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి సూపర్-8 దశ పోటీలు ప్రారంభంకానున్నాయి. ప్రస్తుతం సూపర్-8కు గ్రూపు ఏ నుంచి భారత్, పాకిస్తాన్, గ్రూపు బి నుంచి శ్రీలంక, జింబాబ్వే, గ్రూపు సి నుంచి వెస్టిండీస్, శ్రీలంక, గ్రూపు డి నుంచి సౌతాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ జట్లు అడుగుపెట్టాయి. ఈ టోర్నమెంట్ నిబంధనల ప్రకారం ఈ 8జట్లు తదుపరి పొట్టి ప్రపంచ కప్‌కు ఆటోమేటిక్‌గా క్వాలిఫై అయ్యాయి. 
 
2028 ప్రపంచ కప్ ఆతిథ్య దేశాల హోదాలో ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ జట్లు నేరుగా 2028 టీ20 వరల్డ్ కప్‌కు అర్హత లభిస్తుంది. దీంతో మొత్తం 20 బెర్తులు ఖరారైనట్టే. మరో మూడు జట్లను ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకుల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. మార్చి 9 నాటి ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం బంగ్లాదేశ్, ఆప్గనిస్తాన్, ఐర్లాండ్ జట్లు ఈ స్థానాల్లో నిలిచే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన 8 స్థానాలకు రీజనల్ క్వాలిఫయర్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. 
 
ఇదిలావుంటే, ప్రస్తుత టోర్నీలో అసలైన మజా ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి ప్రారంభంకానుంది. సూపర్ 8 దశ పోటీలు 21 నుంచి మార్చి ఒకటో తేదీ వరకు జరుగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టైటిల్‌పై డిఫెండింగ్ చాంపియన్ భారత్ మాజీ విజేతలైన వెస్టిండీస్, ఇంగ్లండ్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక జట్లు కన్నేశాయి. కాగా, ఈ టోర్నీలో ఆస్ట్రేలియాను చిత్తు చేసిన జింబ్వాబ్వే సూపర్ 8లోకి అడుగుపెట్టడంతో పాటు అందరిని దృష్టిని ఆకర్షించిన విషయం తెల్సిందే. 

రాజమండ్రి జైలు జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేశా... అదొక శిక్షణా కేంద్రం : అంబటి రాంబాబు

రాజమండ్రి జైలు జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేశా... అదొక శిక్షణా కేంద్రం : అంబటి రాంబాబుటీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడును దూషించిన కేసులో అరెస్టయిన వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. దీంతో ఆయన బుధవారం రాజమండ్రి జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంబటి రాంబాబుపై నమోదైన 36 కేసుల్లో కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

Sudarshan Reddy: తెలంగాణలో రెండు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ.. సుదర్శన్ రెడ్డికి ఆ ఛాన్స్?

Sudarshan Reddy: తెలంగాణలో రెండు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ.. సుదర్శన్ రెడ్డికి ఆ ఛాన్స్?తెలంగాణలో సుదర్శన్ రెడ్డి మరోసారి రాజకీయ చర్చల్లో ఉన్నారు. గతంలో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష కూటమి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి, స్థానం కోల్పోయిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఆయన పేరు రాజ్యసభ స్థానానికి పరిశీలనలో ఉంది. భారత ఎన్నికల కమిషన్ రాబోయే రాజ్యసభ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. తెలంగాణతో సహా 10 రాష్ట్రాల్లో 37 స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది. ఈ స్థానాలు ఏప్రిల్‌లో ఖాళీ కానున్నందున, రాజకీయ కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి.

భోపాల్‌లో 'శుభలగ్నం' మూవీ రిపీట్ - రూ.1.5 కోట్లకు భర్తను అమ్మేసిన భార్య

భోపాల్‌లో 'శుభలగ్నం' మూవీ రిపీట్ - రూ.1.5 కోట్లకు భర్తను అమ్మేసిన భార్యమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్‌లోని శుభలగ్నం సినిమా రిపీట్ అయింది. కట్టుకున్న భర్తను ఓ భార్య రూ.1.5 కోట్లకు అమ్మేసింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్ ప్రాంతంలో 42 యేళ్ల వ్యక్తి 52 యేళ్ళ మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న భార్య... భర్తపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పైగా, ఆ వ్యక్తి భార్య కోర్టును ఆశ్రయించింది. దీంతో కోర్టు భార్యాభర్తలిద్దరికీ కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. అయితే భార్యతో కలిసి వుండేందుకు భర్త అంగీకరించలేదు.

ఏపీలో రాజకీయాలు.. తెలంగాణలో వ్యాపారాలు.. జగన్, బాబుపై ఉండవల్లి ఫైర్

ఏపీలో రాజకీయాలు.. తెలంగాణలో వ్యాపారాలు.. జగన్, బాబుపై ఉండవల్లి ఫైర్మాజీ ఎంపీ, రాజకీయ విశ్లేషకుడు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఇటీవల వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు అంబటి రాంబాబుకు మద్దతుగా మాట్లాడి ప్రచారం పొందారు. ప్రస్తుతం ఉండవల్లి చంద్రబాబు, జగన్ గురించి మాట్లాడారు. వారిపై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేశారు. కానీ రాజకీయ పరిశీలకులను ఆకట్టుకునే ఒక అంశాన్ని ఆయన లేవనెత్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంక్షేమం, అభివృద్ధి, పురోగతి హామీలు ఇచ్చినప్పటికీ, హెరిటేజ్, భారతి సిమెంట్స్ ప్రధాన కార్యాలయాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయని ఉండవల్లి అన్నారు. హెరిటేజ్ గ్రూప్ చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబ యాజమాన్యంలో ఉంది. భారతి సిమెంట్, సాక్షి మీడియా జగన్ యాజమాన్యంలో ఉన్నాయి.

అరుణాచలం యాత్ర ముగించుకుని ఇంటికి వస్తుండగా.. అలా జరిగింది?

అరుణాచలం యాత్ర ముగించుకుని ఇంటికి వస్తుండగా.. అలా జరిగింది?తెలంగాణ, రంగారెడ్డి జిల్లాలోని రాయకల్ టోల్ ప్లాజా వద్ద అరుణాచలం యాత్ర కోసం వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మంగళవారం రాత్రి ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతులు ప్రయాణిస్తున్న ఎస్‌యూవీ కారును గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొట్టడంతో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ దుర్ఘటనలో మరో ముగ్గురు వ్యక్తులు గాయాలతో బయటపడ్డారు.

Watch More Videos

తండ్రి కూతురు సెంటిమెంట్ తో డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు ట్రైలర్

తండ్రి కూతురు సెంటిమెంట్ తో డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు ట్రైలర్రాజీవ్ కనకాల, ఉదయభాను, వసంతిక, శ్రీరామ్ వెంకట్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు’. ‘రెక్కీ’, ‘విరాటపాలెం’ మేకర్స్ నుంచి రాబోతోన్న మరో ఇంట్రెస్టింగ్, క్రైమ్, థ్రిల్లర్ మూవీ ‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు’. సౌత్ ఇండియా స్క్రీన్స్ బ్యానర్ మీద కె.వి. శ్రీరామ్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి కృష్ణ పోలూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాని ఫిబ్రవరి 27 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

Sri Vishnu: విష్ణు విన్యాసం స్ట్రెస్ బస్టర్ లాగా ఉంటుంది : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: విష్ణు విన్యాసం స్ట్రెస్ బస్టర్ లాగా ఉంటుంది : శ్రీ విష్ణుశ్రీవిష్ణు హిలేరియస్ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'విష్ణు విన్యాసం'తో థియేటర్లలో అలరించబోతున్నారు. నూతన దర్శకుడు యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో నయన సారిక కథానాయికగా నటించింది, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మించారు. ఈ చిత్రం ఈ నెల 28న థియేటర్లలోకి రానుంది. మేకర్స్ ఇప్పుడు హైలీ ఎంటర్‌టైనింగ్ టీజర్ లాంచ్ చేశారు.

Anupama: అనుపమ పరమేశ్వరన్ తో అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ కొత్త మూవీ ప్రకటన

Anupama: అనుపమ పరమేశ్వరన్ తో అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ కొత్త మూవీ ప్రకటనపాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ ప్రధాన పాత్రలో కొత్త ఫీచర్ ఫిల్మ్‌ను ఎస్ కే గీ ఎంటర్టైన్మెంట్ (Ess Kay Gee Entertainment), బెంచ్‌మార్క్ స్టో రీటెల్లర్స్ (Benchmark Storytellers) సంయుక్తంగా ప్రకటించాయి. ఈ చిత్రానికి ఆర్జే షాన్ (RJ Shaan) దర్శకత్వంవహించనుండగా.. శివిన్ నారంగ్, ప్రేరణ అరోరా, కిరణ్ బల్లపల్లి నిర్మాతలుగా వ్యవహరించనున్నారు. ప్రముఖ స్టూడియోతో భాగస్వామ్యంగా ఈ సినిమా నిర్మితమవుతుంది.

INCA: ఏప్రిల్ లో ముంబైలో ఘనంగా తొలి INCA అవార్డులు వేడుక

INCA: ఏప్రిల్ లో ముంబైలో ఘనంగా తొలి INCA అవార్డులు వేడుకభారతదేశంలోని 12 భాషల సినీ పరిశ్రమలను ఒకే అకాడమీ కింద కలిపే తొలి జాతీయ వేదికగా INCA రూపుదిద్దుకుంది. భాషలు, ప్రాంతాలు మధ్య మరింత సహకారం పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా, భారతీయ సినిమా వైవిధ్యాన్ని, ప్రపంచ స్థాయి ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించేలా ఈ వేదిక రూపొందించబడింది. ఇకపై విడివిడిగా కాకుండా, భారతీయ సినిమా ఒకే సాంస్కృతిక శక్తిగా నిలబడే దిశగా ఇది కీలకమైన అడుగుగా భావిస్తున్నారు.

Chiranjeevi: సురేఖ నా భార్య మాత్రమే కాదు, నా బలం, నా అండ, నా ప్రశాంతత : చిరంజీవి

Chiranjeevi: సురేఖ నా భార్య మాత్రమే కాదు, నా బలం, నా అండ, నా ప్రశాంతత : చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన స్టార్‌డమ్‌కు మించి, తనలోని భావోద్వేగాన్ని, కృతజ్ఞతను చూపించారు. తన భార్య సురేఖకు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన రాసిన హృద్యమైన సందేశం నిజాయితీతో, ఆప్యాయతతో అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com