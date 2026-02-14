కొత్త ఫార్మాట్లో ఆధార్ కార్డ్.. ఫోటో, క్యూఆర్ కోడ్ మాత్రమే వుంటుందట
ఆధార్ కార్డు త్వరలో కొత్త ఫార్మాట్లో రావచ్చు. ఈ కార్డుపై ఫోటో, క్యూఆర్ కోడ్ మాత్రమే ముద్రించబడతాయి. పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్ నంబర్ వంటి వివరాలు ఇకపై కార్డుపై బహిరంగంగా కనిపించకపోవచ్చు. గోప్యతను మెరుగుపరచడానికి, వ్యక్తిగత డేటా దుర్వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ ఈ మార్పును ప్లాన్ చేస్తోంది.
ప్రస్తుతం, చాలా మంది ఇప్పటికే హోటళ్ళు, బ్యాంకులు, కార్యాలయాలు, ఇతర ప్రదేశాలలో ఆధార్ ఫోటోకాపీలను సమర్పించారు. ఆ కాపీలలో చాలా వరకు ఇప్పటికీ ఫైళ్లలో నిల్వ చేయబడ్డాయి. నిర్లక్ష్యంగా నిర్వహిస్తే, వాటిని దుర్వినియోగం చేయవచ్చు.
కొత్త డిజైన్ ఆ పాత రికార్డులను తొలగించదు. కాబట్టి గత ప్రమాదాలు ఇప్పటికీ అలాగే ఉండవచ్చు. అయితే, ముందుకు వెళితే, కొత్త ఆధార్ ఫార్మాట్ భద్రతను మెరుగుపరుస్తుంది. వ్యక్తిగత వివరాలు బహిరంగంగా ముద్రించబడవు కాబట్టి, ఎవరైనా ఫోటోకాపీ తీసుకున్నప్పటికీ, వారు పూర్తి సమాచారాన్ని సులభంగా చూడలేరు. అన్ని వివరాలు క్యూఆర్ కోడ్ లోపల సురక్షితంగా నిల్వ చేయబడతాయి.
తద్వారా సరైన డిజిటల్ ధృవీకరణ ద్వారా మాత్రమే యాక్సెస్ చేయబడతాయి. ఈ చర్య గోప్యతను బలోపేతం చేస్తుంది. భవిష్యత్తులో గుర్తింపు దుర్వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.