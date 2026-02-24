విజయ్- రష్మిక వివాహ వేడుక.. మెహందీ నుంచి క్రికెట్ మ్యాచ్ వరకు వివరాలివే..
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వేడుకలు ప్రారంభమైనాయి. విరోష్ పెళ్లి వేడుకతో అభిమానులలో భారీ సందడి నెలకొంది. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ వివాహ వేడుకలను తమ అభిమానులకు అంకితం చేశారు. ఈ జంట విరోష్ అనే పేరును స్వీకరించారు. వివాహ వేడుకను #weddingofvirosh అనే హ్యాష్ట్యాగ్తో ఆన్లైన్లో విస్తృతంగా ట్యాగ్ చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఉదయపూర్లో వీరి వివాహ వేడుకకు సంబంధించి సంబురాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ వివాహంతో అరటి ఆకు పళ్ళెంలో భోజనం వడ్డిస్తారని, అతిథులను కొబ్బరి నీళ్లతో స్వాగతిస్తారని సమాచారం. మంగళవారం మెహందీ వేడుక జరగనుంది. ఫిబ్రవరి 26న వివాహం జరగనుంది.
విలాసవంతమైన ఐటీసీ మొమెంటోస్లో వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఈ జంట ఇటీవల వేదిక వద్ద వేడుక భోజనం, విందును నిర్వహించారు. ఈ వివాహంలో భాగంగా వధూవరుల జట్ల మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ కూడా ప్లాన్ చేయబడింది. వరుడు, వరుడు ఇద్దరూ వాటర్ వాలీబాల్ను ఆస్వాదిస్తున్నట్లు విజయ్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
హల్ది వేడుక రేపు జరుగుతుంది. దగ్గరి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మాత్రమే హాజరవుతారు. ఈ సన్నిహిత ఆచారాలను పూర్తిగా ప్రైవేట్గా ఉంచుతున్నారు. భద్రతా ఏర్పాట్లు గట్టిగా ఉన్నాయని సమాచారం.
వేదిక దగ్గర డ్రోన్ షూటింగ్ అనుమతించబడదు. వేడుకలు ముగిసే వరకు భద్రతా సిబ్బంది హై అలర్ట్లో ఉన్నారు. మార్చి 4న హైదరాబాద్లో పరిశ్రమ స్నేహితుల కోసం ఈ జంట గ్రాండ్ రిసెప్షన్ను కూడా నిర్వహించనున్నారు.