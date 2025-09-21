ఆదివారం, 21 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 21 సెప్టెంబరు 2025 (19:38 IST)

బీసీసీఐ కొత్త అధ్యక్ష పదవి రేసులో తెరపైకి ఊహించని పేరు...

bcci
భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు (బీసీసీఐ) కొత్త అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో బీసీసీఐ చీఫ్ పదవికి కొత్త పేరు తెరపైకి వచ్చింది. ఆయన పేరు మాజీ క్రికెటర్ మిథున్ మన్హాస్. ఆయన ఆదివారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ శుక్లా వెల్లడించారు. అలాగే, తమ ప్యానెల్ తరపున పోటీ చేసే సభ్యులను వెల్లడించారు. 
 
'నేను నామినేషన్ వేయడానికి వచ్చా. ప్యానల్ సిద్ధంగా ఉంది. అధ్యక్ష పదవికి మిథున్ మన్హాస్, నేను ఉపాధ్యక్షుడిగా పోటీ చేస్తా. కార్యదర్శి పదవికి దేవజిత్ సైకియా, సంయుక్త కార్యదర్శిగా ప్రభ్‌తేజ్ సింగ్‌ భాటియా, ట్రెజరర్‌గా రఘురామ్‌ భట్‌ పోటీ పడతారు. గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ కోసం ఇప్పటికే నామినేషన్లను దాఖలు చేయడం జరిగింది. రాబోయే పదవీకాలానికి కొత్త ప్యానల్‌ సభ్యులు బాధ్యతలు చేపడతారు' అని రాజీవ్ శుక్లా వెల్లడించారు. బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని ఏజీఎం భావిస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో ఇప్పుడు నామినేషన్‌ దాఖలు చేసిన ప్యానలే ఖరారు కానుంది.
 
మరోవైపు, అక్టోబరు 2వ తేదీ నుంచి వెస్టిండీస్‌తో టీమ్‌ఇండియా టెస్టు సిరీస్‌ను ఆడనుంది. స్వదేశంలో జరిగే ఈ సిరీస్‌ కోసం జట్టును మరో మూడు రోజుల్లోగా ఎంపిక చేస్తామని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా వెల్లడించారు. సెప్టెంబర్ 23 లేదా 24వ తేదీల్లో జట్టు ప్రకటన ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్‌ నాలుగో సీజన్‌లో తొలిసారి స్వదేశం వేదికగా టీమ్‌ఇండియా టెస్టు సిరీస్‌ను ఆడనుంది. ఇంగ్లండ్‌తో వారి దేశంలోనే ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌లో సమం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. 

నా కుటుంబం నుంచి దూరం చేసిన వారి అంతు చూస్తా : కె.కవిత

నా కుటుంబం నుంచి దూరం చేసిన వారి అంతు చూస్తా : కె.కవితతన కుటుంబం నుంచి తనను దూరం చేసినవారిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని, వారి అంతు చూస్తానని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కవిత అన్నారు. ఆదివారం చింతమడకలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఒకింత ఎమోషనలక్‌కు గురయ్యారు. భారత రాష్ట్ర సమితి నుంచి ఆమెను బహిష్కరించిన విషయం తెల్సిందే.

భారత్‌తో నాలుగు యుద్ధాలు చేశాం... ఏం లాభం... ప్చ్... : పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్

భారత్‌తో నాలుగు యుద్ధాలు చేశాం... ఏం లాభం... ప్చ్... : పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్భారత్‌తో నాలుగు యుద్ధాలు చేశామని, కానీ ఏమీ చేయలేకపోయామని ప్చ్... అంటూ పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ నిర్వేదం వ్యక్తం చేశారు. ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశాలకు హాజరయ్యే ముందు లండన్‌లో ఆయిన ప్రవాస పాకిస్థానీయులతో జరిగిన ఒక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇరు దేశాల మధ్య శాంతియుత వాతావరణం నెలకొనాలంటే కాశ్మీర్ అంశాన్ని తేల్చాల్సిందేని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

కాశ్మీర్‌పై మరోమారు విషం చిమ్మిన పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్

కాశ్మీర్‌పై మరోమారు విషం చిమ్మిన పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్పాకిస్థాన్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ కాశ్మీర్‌ అంశంపై మరోసారి విషం చిమ్మారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించకుండానే భారత్‌ - పాక్‌ల మధ్య సాధారణ సంబంధాలు ఏర్పడతాయని ఎవరైనా విశ్వసిస్తున్నారంటే.. వారు భ్రమలో జీవిస్తున్నట్లేనని వ్యాఖ్యానించారు. లండన్‌లో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ మేరకు అవాకులు చవాకులు పేలారు. ప్రాంతీయంగా శాంతిని నెలకొల్పేందుకు భారత్‌ ప్రయత్నాలు చేయాలని పేర్కొనడం గమనార్హం.

ఏమిటీ H-1B Visa? కొత్త నిబంధనపై ట్రంప్ గూబ గుయ్, ఇండియన్ టెక్కీలు దెబ్బకి ట్రంప్ యూటర్న్

ఏమిటీ H-1B Visa? కొత్త నిబంధనపై ట్రంప్ గూబ గుయ్, ఇండియన్ టెక్కీలు దెబ్బకి ట్రంప్ యూటర్న్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏదోవిధంగా భారతీయులను ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటున్నారా అనే అనుమానాలు రోజురోజుకీ బలపడుతున్నాయి. కొత్తగా ట్రంప్ తీసుకువచ్చిన H-1B Visaపై నిబంధన కూడా అలాంటిదేనంటున్నారు. ఈ వీసా కావాలంటే ఏకంగా లక్ష డాలర్లు చెల్లించాలంటూ ట్రంప్ నిర్ణయించడంతో పరిస్థితులన్నీ ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. విదేశాలలో వున్న తమ టెక్కీలను తక్షణమే తిరుగు ప్రయాణం కావాలని అమెరికాలోని టెక్ కంపెనీలు మెయిల్స్ పంపాయి. మరోవైపు.. భారతదేశం నుంచి అమెరికా వెళ్లేందుకు నిర్ణయించుకున్నవారంతా అప్పటికప్పుడు ఎక్కిన విమానాలు దిగిపోతున్నారు.

ఆప్ఘనిస్థాన్‌కు గట్టివార్నింగ్ ఇచ్చిన డోనాల్డ్ ట్రంప్

ఆప్ఘనిస్థాన్‌కు గట్టివార్నింగ్ ఇచ్చిన డోనాల్డ్ ట్రంప్ఆప్ఘనిస్థాన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టివార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఆప్ఘన్‌లోని కీలకమైన బగ్రాం ఎయిర్ బేస్‌ను తమకు అప్పగించాలంటూ హెచ్చరిక చేశారు. లేనిపక్షంలో తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఆప్ఘన్ ప్రభుత్వం కూడా అంతే ధీటుగా స్పందించింది. దీంతో ఒకప్పుడు అమెరికాకు ప్రధాన సైనిక స్థావరంగా ఉన్న ఈ ఎయిర్ బేస్‌పై మరోసారి అంతర్జాతీయంగా చర్చ మొదలైంది.

"ఓజీ" బెన్ఫిట్ షో టిక్కెట్ ధర రూ.1.29 వేలు - సొంతం చేసుకున్న వీరాభిమాని

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ఓజీ. ఈ నెల 25వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీంతో ఈ సినిమాకు టిక్కెట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ టిక్కెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌లోని శ్రీనివాసా థియేటర్లో 'ఓజీ' బెనిఫిట్‌ షో టికెట్‌ వేలం పాటను ఆయన అభిమానులు నిర్వహించారు.

పీఎంవో నుంచి కాల్ వస్తే కల అనుకున్నా : మోహన్ లాల్

పీఎంవో నుంచి కాల్ వస్తే కల అనుకున్నా : మోహన్ లాల్తనకు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఫోన్ వచ్చిందని చెబితే నమ్మలేక ఓ కల అనుకున్నానని మలయాళ అగ్ర నటుడు మోహన్ లాల్ అన్నారు. ప్రతిష్ఠాత్మక దాదాసాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డుకు ఎంపికయ్యారంటూ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఫోన్‌ కాల్‌ వస్తే కలగా భావించానని చెప్పారు.

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ 36వ సినిమా- స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా లుక్ అదుర్స్

చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ 36వ సినిమా- స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా లుక్ అదుర్స్చార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ తన 36వ మూవీలో స్కిల్డ్ మోటార్ సైకిల్ రేసర్‌గా కనిపించబోతున్నారు. అభిలాష్ కంకర దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మక యూవీ క్రియేషన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. శర్వా, టీమ్‌పై రేస్‌కు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ సన్నివేశాలు సినిమాలో హైలైట్‌గా వుండబోతున్నాయి. ఈరోజు మేకర్స్ శర్వానంద్ పర్సనల్ స్టిల్స్‌ని విడుదల చేశారు. స్టైలీష్ మేకోవర్‌లో శర్వా లుక్స్ అదిరిపోయాయి. శర్వా ఫ్యాషన్‌ ట్రెండీ క్లాసీ లుక్‌లో ఆకట్టుకున్నారు.

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 101వ జయంతి- 4K డాల్బీ అట్మాస్‌తో శివ రీ రిలీజ్.. నాగార్జున ప్రకటన

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 101వ జయంతి- 4K డాల్బీ అట్మాస్‌తో శివ రీ రిలీజ్.. నాగార్జున ప్రకటననటసామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి 101వ జయంతి సందర్భంగా శివ 4K డాల్బీ ఆట్మాస్ రీ రిలీజ్ డేట్‌ని కింగ్ నాగార్జున అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. 1989లో విడుదలైన శివ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌లో నిర్మాతలు అక్కినేని వెంకట్ అండ్ సురేంద్ర యార్లగడ్డ నిర్మించారు. ఇండియన్ సినిమాను బిఫోర్ శివ అండ్ ఆఫ్టర్ శివగా రీడిఫైన్ చేసిన శివ గ్రేటెస్ట్ ఇండియన్ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

Dude: ప్రదీప్ రంగనాథన్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ డ్యూడ్ నుంచి బాగుండు పో రిలీజ్

Dude: ప్రదీప్ రంగనాథన్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ డ్యూడ్ నుంచి బాగుండు పో రిలీజ్వరుస బ్లాక్‌బస్టర్‌ విజయాలతో దూసుకుపోతున్న యంగ్ సెన్సేషన్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ పాన్ ఇండియా మూవీ డ్యూడ్‌తో అలరించడానికి రెడీ అవుతున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంతో కీర్తిశ్వరన్ డైరెక్టర్‌గా పరిచయం అవుతున్నారు. 'ప్రేమలు' అద్భుతమైన విజయం తర్వాత ప్రదీప్ సరసన మమిత బైజు నటించగా, శరత్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. రీసెంట్‌‍గా రిలీజైన ఫస్ట్ సింగిల్ బూమ్ బూమ్‌ చార్ట్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ సెకండ్ గేర్ బాగుండు పో సాంగ్‌ని రిలీజ్ చేశారు.
