గురువారం, 22 జనవరి 2026
గురువారం, 22 జనవరి 2026 (12:03 IST)

మేడారం జాతర: త్వరలోనే హెలికాప్టర్ సేవలు.. కోటిన్నరకు పైగా భక్తులు

తెలంగాణలోని మేడారం జాతరకు హాజరయ్యే భక్తులు త్వరలోనే హెలికాప్టర్ సేవలను పొందవచ్చు, దీని ద్వారా వారు పండుగ ప్రాంతాన్ని ఆకాశం నుండి వీక్షించవచ్చు.తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ ఏర్పాటు చేసిన ఈ హెలికాప్టర్ సేవలను ములుగులో మంత్రి సీతక్క ప్రారంభించనున్నారు. 
 
అధికారుల ప్రకారం, ఈ శాఖ తాడ్వాయి మండలం ఎలుబాక నుండి హెలికాప్టర్ రైడ్‌లను నడుపుతుంది. దీనివల్ల భక్తులు మేడారం ప్రాంతాన్ని ఆకాశం నుం చూడగలుగుతారు.
 
ప్రతి హెలికాప్టర్ యాత్ర సుమారు ఏడు నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. ఒక్కో వ్యక్తికి రూ.5,000 ధర నిర్ణయించబడింది. రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద గిరిజన పండుగలలో ఒకటైన ఈ జాతరకు వచ్చే భక్తుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
 
మరోవైపు సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర ప్రారంభానికి కేవలం వారం రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్న నేపథ్యంలో, ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండుగ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లను ఖరారు చేసింది. జనవరి 28 నుండి 31 వరకు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి మేడారం ప్రాంతానికి కోటిన్నరకు పైగా భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.
 
తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 2026 సమ్మక్క జాతర కోసం రూ. 251 కోట్లను కేటాయించారు. ఇందులో సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయాల అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకంగా రికార్డు స్థాయిలో రూ.100 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ నిర్మాణాలు మరో వంద సంవత్సరాల పాటు మన్నికగా ఉండేలా రికార్డు సమయంలో పనులు పూర్తి చేశారు.

