సోమవారం, 12 జనవరి 2026
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. సంక్రాంతి
Written By సిహెచ్
Last Modified: సోమవారం, 12 జనవరి 2026 (16:25 IST)

భోగి, మకర సంక్రాంతి, కనుమలకు ప్రత్యేకంగా ఏమి చేస్తారు?

Sankranti
మకర సంక్రాంతి జనవరి 15న గొప్ప పండుగ రాబోతుంది, ఈ రోజు శుభప్రదంగా చేసే కొన్ని పనులు గురించి తెలుసుకుందాము.
 
మకర సంక్రాంతికి ముందు భోగి మంటలు వేసి, చిన్నారులపై భోగిపళ్లు పోస్తారు.
 
మరుసటి రోజు మకర సంక్రాంతికి కొత్తగా వచ్చిన ధాన్యంతో బెల్లం పొంగలి చేసి భగవంతుని నైవేద్యంగా పెడతారు.
 
ఆ మరుసటి రోజున గాలిపటాలను ఎగురవేస్తూ దానిని వేడుకగా జరుపుకుంటారు.
 
కనుమ రోజున గోవులను అలంకరించి వాటికి కడుపారా పచ్చి మేత తినిపించడం గొప్ప పుణ్యంగా భావిస్తారు.
 
మకర సంక్రాంతి సూర్యుని ఉత్తరాయణ పండుగ, కాబట్టి సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తారు.
 
ఈ రోజున శ్రీ హరి విష్ణువు, మాతా లక్ష్మిని పూజిస్తారు.
 
తీర్థయాత్ర లేదా దేవాలయంలో దానం చేయడం వల్ల పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.

కోడిగుడ్డు కూర దగ్గర భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ, ఉరి వేసుకుని భర్త ఆత్మహత్య

కోడిగుడ్డు కూర దగ్గర భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ, ఉరి వేసుకుని భర్త ఆత్మహత్యఇటీవలి కాలంలో చిన్నచిన్న గొడవలకే భార్యాభర్తలు ప్రాణాలు తీసుకునేవరకూ వెళ్లిపోతున్నారు. చాలా చిన్నగొడవలు. అంతదానికే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. అలాంటి ఘటన మరొకటి జరిగింది. భార్య కోడిగుడ్డు కూర వండలేదన్న కోపంతో భర్త ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసాడు. అంతేకాదు.. తనే ఆ కూర వండుకుని తినబోతున్న తరుణంలో భార్య అతడిపై మరోసారి గొడవకు దిగింది. మాటామాటా పెరిగింది. దాంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన భర్త ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బందాలో 28 ఏళ్ల శుభమ్ అనే పేరు గల వ్యక్తి పెయింటింగ్ పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు.

ఇప్పుడు వెనెజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని నేనే: ట్రంప్ సంచలన పోస్ట్

ఇప్పుడు వెనెజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని నేనే: ట్రంప్ సంచలన పోస్ట్అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రపంచ దేశాలకు రోజుకో ఆశ్చర్యకర విషయాన్ని చెపుతున్నాడు. వెనెజులా అధ్యక్షుడు మదురోను అదుపులోకి తీసుకున్న ట్రంప్ తిన్నగా ఇప్పుడు మరో షాకింగ్ పోస్ట్ పెట్టాడు. వెనిజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని నేనే అంటూ ట్రూత్ సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. జనవరి 2026 నుంచి బాధ్యతలు అని ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు. అందులోనే ఆయన పేర్కొంటూ.. వెనిజులా దేశంలో సురక్షితమైన అధికార మార్పిడి జరిగే వరకూ ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని నేనే అంటూ వెల్లడించారు.

షిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న నారా లోకేష్, బ్రాహ్మణి దంపతులు

షిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న నారా లోకేష్, బ్రాహ్మణి దంపతులుఐటీ, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఆశీస్సుల కోసం సోమవారం షిర్డీని సందర్శించారు. ఆయన వెంట ఆయన భార్య నారా బ్రాహ్మణి కూడా ఉన్నారు. ఈ దంపతులు ఆదివారం రాత్రి షిర్డీకి చేరుకున్నారు. అక్కడ సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగే కాకడ హారతిలో పాల్గొని, ఆ తర్వాత ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. లోకేష్, బ్రాహ్మణి ఆలయ అర్చకుల నుండి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ఆలయ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికారు. తమ ప్రార్థనల సమయంలో, ఈ దంపతులు ప్రజలకు శాంతి, శ్రేయస్సు కలగాలని ఆకాంక్షించారు. వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి, పురోగతి కోసం కూడా ప్రార్థించారు.

లైంగిక దాడికి ఒప్పుకోలేదని టెక్కీని చంపేశాడు.. నిప్పంటించి హత్య చేశాడు..

లైంగిక దాడికి ఒప్పుకోలేదని టెక్కీని చంపేశాడు.. నిప్పంటించి హత్య చేశాడు..బెంగళూరులో జరిగిన ఒక షాకింగ్ ఘటన కలకలం రేపుతోంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఊపిరాడక మరణించాడని గతంలో భావించిన 34 ఏళ్ల టెక్నీషియన్‌ను ఒక యువకుడు హత్య చేశాడని అధికారులు తెలిపారు. ఆ మహిళ రామూర్తి నగర్‌లో తన లివ్-ఇన్ భాగస్వామితో కలిసి నివసించింది. ఆమె సెలవుల కోసం తన స్వస్థలానికి వెళ్లింది. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగాయని తెలుస్తోంది.

జాతీయ యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా ఏపీ సీఎం శుభాకాంక్షలు

జాతీయ యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా ఏపీ సీఎం శుభాకాంక్షలుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం జాతీయ యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భం స్వామి వివేకానంద ఆదర్శాల నుండి తన బలాన్ని పొందుతుందని ఆయన అన్నారు. వివేకానందుని బోధనలు ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం, సేవా స్ఫూర్తిని నిరంతరం ప్రేరేపిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ దార్శనిక నాయకుడు యువతపై అపారమైన నమ్మకం ఉంచి, వారు వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం, జ్ఞాన సముపార్జన మరియు మానవత్వానికి సేవ చేయాలనే నిబద్ధతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరారు.

Leopard: శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలో చిరుతపులి.. భక్తుల్లో భయం భయం

Leopard: శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలో చిరుతపులి.. భక్తుల్లో భయం భయంతిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వెళ్లే శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలో ఒక చిరుతపులి కనిపించడంతో భక్తులు కొంతసేపు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. భక్తుల బృందం ఒకటి చిరుతపులిని గమనించి కేకలు వేసింది. సిబ్బంది వెంటనే ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అధికారులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చిరుతపులి ఆచూకీ కోసం గాలించారు. వారు ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న చిరుతపులి పాదముద్రలను పరిశీలించారు.

09-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణ ఒత్తిడితో మనశ్శాంతి ఉండదు...

09-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణ ఒత్తిడితో మనశ్శాంతి ఉండదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వస్త్రప్రాప్తి, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

Srivani Darshan: ఉదయం బుక్ చేసుకుంటే సాయంత్రం శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకోవచ్చు.. ఎలా?

Srivani Darshan: ఉదయం బుక్ చేసుకుంటే సాయంత్రం శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకోవచ్చు.. ఎలా?తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవాలంటే.. సర్వదర్శనం కింద గంటల పాటు క్యూలైన్లలో వేచి వుండాలి. ఆయన దర్శనం కోసం రూ.300ల టిక్కెట్లను మూడు నెలల ముందే బుక్ చేసుకోవాలి. ఆర్జిత సేవలకు కూడా ఇదే తంతు కొనసాగుతోంది. ఆన్‌లైన్‌లో మూడు నెలల ముందే టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకుని దర్శించుకునే భక్తులకు ఓ గుడ్ న్యూస్. ఇకపై ఉదయం టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే సాయంత్రం శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చు.

Lizard Sound Astrology: బల్లి శబ్ధం- ఫలితాలు.. నైరుతి దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే..?

Lizard Sound Astrology: బల్లి శబ్ధం- ఫలితాలు.. నైరుతి దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే..?బల్లిశాస్త్రం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. బల్లి పడితే ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయనే అంశాలు ఈ శాస్త్రంలో చెప్పబడివుంది. అలాగే బల్లి మన ఇంట్లో ఏ దిక్కున, ఏ దిశలో శబ్ధం చేస్తుందో.. ఆ దిశకు అనుగుణంగా ఫలితాలు వుంటాయని చెప్తున్నారు పండితులు. మన ఇంట సంచరించే బల్లి ఇచ్చే శబ్ధం శుభ, అశుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. బల్లి ఇచ్చే శబ్ధాలను బట్టి ఫలితాలను గణించవచ్చు. ఏ దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే.. ఏంటి ఫలితం వుంటుందో తెలుసుకుందాం.. ఆగ్నేయ దిశలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే.. ఆ ఇంట కలహాలు ఉత్పన్నం అవుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. అగ్ని దిశగా చెప్పే ఆగ్నేయంలో బల్లి శబ్ధం చేస్తే ఆ ఇంట వారంలోపు ఏదైనా చెడు వార్తలు వినాల్సి వస్తుంది.

08-01-2026 గురువారం ఫలితాలు - పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు...

08-01-2026 గురువారం ఫలితాలు - పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆచితూచి అడుగేయండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ధార్మికతపై ఆసక్తి కనబరుస్తారు.
