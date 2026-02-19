గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026 (19:39 IST)

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ - ఆతిథ్య శ్రీలంకకు షాకిచ్చిన జింబాబ్వే

zimbabwe players
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీలో మరో సంచలనం నమోదైంది. ఆతిథ్య దేశాల్లో ఒకటైన శ్రీలంకు పర్యాటక జింబాబ్వే జట్టు తేరుకోలేని షాకిచ్చింది. ఈ టోర్నీలో తొలుత ఆస్ట్రేలియాను చిత్తు చేసిన జింబాబ్వే గురువారం లంకేయులను మట్టికరిపించారు. ఈ టోర్నీ చివరి లీగ్ మ్యాచ్‌లో శ్రీలంకపై ఆరు వికెట్ల తేడాతో జింబాబ్వే జట్టు విజయం భేరీ మోగించింది. 
 
ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ నెగ్గిన శ్రీలంక బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. పాథున్ నిశాంక (62) హాఫ్ సెంచరీ సాధించడంతో.. శ్రీలంక నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 178 పరుగులు చేసింది. పవన్ రత్నాయకే (44), కుశాల్ పెరీరా (22) రాణించారు. కుశాల్ మెండిస్ (14), కమిందు మెండిస్ (7), డాసున్ శనక (6) విఫలమయ్యారు. జింబాబ్వే బౌలర్లలో ముజరబాని 2, గ్రీన్‌ క్రెమెర్ 2, ఇవాన్స్ 2, బర్ల్‌ ఒక వికెట్ తీశారు.
 
అనంతరం జింబాబ్వే బ్యాటింగ్‌ ప్రారంభించింది. 19.3 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లను కోల్పోయి టార్గెట్‌ను ఛేదించింది. మూడో వికెట్‌కు వీరిద్దరూ కలిసి 40 బంతుల్లోనే 69 పరుగులను జోడించారు. బ్రియాన్ బెనెట్ (63 నాటౌట్) హాఫ్ సెంచరీ సాధించగా.. సికందర్ రజా (45) దూకుడుగా ఆడేశాడు. 19వ ఓవర్‌లో హేమంత రెండు వికెట్లు తీసి జింబాబ్వేను కాస్త భయపెట్టాడు. అయితే, బెనెట్‌తో కలిసి మున్యాంగా (8 నాటౌట్) విజయతీరాలకు చేర్చాడు. శ్రీలంక బౌలర్లలో హేమంత 2.. వెల్లలాగే, శనక చెరో వికెట్ తీశారు. ఈ విజయంతో జింబాబ్వే జట్టు గ్రూపు-బిలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 

రాజస్థాన్‌లో కలకలం ... రాహుల్ గాంధీని కాల్చిపడేస్తానన్న వ్యక్తి అరెస్టు

రాజస్థాన్‌లో కలకలం ... రాహుల్ గాంధీని కాల్చిపడేస్తానన్న వ్యక్తి అరెస్టుబీజేపీ పాలిత రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో కలకలం చెలరేగింది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని కాల్చిపడేస్తామంటూ హెచ్చరించిన వ్యక్తిని ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని రాజా అమేరా అని, ఆయన కర్ణిసేనకు చెందిన కార్యకర్తగా గుర్తించారు. ఇదే గాడ్సే మనస్తత్వం అంటూ బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్‌పై కాంగ్రెస్ నేతల మండిపడ్డారు.

గృహ హింస ఫిర్యాదుతో కెనడా వెళ్లలేకపోయాడు, అదే ఆమె పాలిట మృత్యువైందా?

గృహ హింస ఫిర్యాదుతో కెనడా వెళ్లలేకపోయాడు, అదే ఆమె పాలిట మృత్యువైందా?తెలంగాణలోని వనస్థలిపురంలో మూడు నెలల గర్భిణిని ఆమె మాజీభర్త నేరుగా ఆమె ఇంటికే వెళ్లి నరికి చంపాడు. తనతో విడాకులు తీసుకోవడమే కాకుండా తనపై కేసులు పెట్టడంపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో వున్న అతడు ఆమె పునర్వివాహం చేసుకోవడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. 2022లో ఆమెను పెళ్లి చేసుకుని భార్యతో సహా కెనడాలో కొంతకాలం నివసించారు. ఇద్దరు సాఫ్ట్‌వేర్ నిపుణులే. ఐతే ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తడంతో 2024లో విడాకులు తీసుకున్నారు. విడాకులకు ముందు ఈ మహిళ గతంలో నిందితుడిపై గృహ హింస ఫిర్యాదు చేసింది. దాంతో అతడిపై లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేసారు.

క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేందుకు కొలంబో వెళ్లాలా? టీవీలో చూడొచ్చుగా: లోకేష్ పైన జగన్ విసుర్లు

క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేందుకు కొలంబో వెళ్లాలా? టీవీలో చూడొచ్చుగా: లోకేష్ పైన జగన్ విసుర్లుఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖమంత్రి నారా లోకేష్ పైన విమర్శలు చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... క్రికెట్ చూసేందుకు విమానంలో కొలంబో వెళ్లాలా? ఏం టీవీలో చూడవచ్చు కదా. నేను టీవీలోనే చూస్తాను. బాధ్యాయుత పదవుల్లో వున్నవారు ఇలా జల్సాగా తిరగవచ్చా. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారికి ఒక విమానం, ఒక హెలికాప్టర్ వుంటే వారి అబ్బాయి లోకేష్ కి కూడా అలాగే వున్నాయి. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పరిస్థితి కూడా అలాగే వుంది. నాకు తెలిసి ఇంతగా విమానాలు, హెలికాప్టర్లలో తిరుగుతూ జల్సాలు చేసిన నాయకులను ఇంతమటుకైతే నేను చూడలేదు.

పశు వికాస్ డే ద్వారా సర్వోత్తం సేవలో ముందంజలో ఉన్న SMFG ఇండియా క్రెడిట్

పశు వికాస్ డే ద్వారా సర్వోత్తం సేవలో ముందంజలో ఉన్న SMFG ఇండియా క్రెడిట్హైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ NBFCలలో ఒకటైన SMFG ఇండియా క్రెడిట్, దాని ప్రధాన పశువుల సంక్షేమం, గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం అయిన పశు వికాస్ దినోత్సవం(పీవీడి) యొక్క 8వ ఎడిషన్‌ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. సర్వోత్తమ సేవ: పశు, పరివార్ ఔర్ ప్రగతి అనే ఇతివృత్తంతో ప్రారంభించబడిన ఈ కార్యక్రమం, పశువుల ఆరోగ్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సు మరియు స్థిరమైన పురోగతిని బలోపేతం చేయడం ద్వారా సమగ్ర గ్రామీణ అభివృద్ధికి సంస్థ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది.

క్రికెటర్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు .. ఎందుకో తెలుసా?

క్రికెటర్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు .. ఎందుకో తెలుసా?భారత క్రికెటర్ మహ్మద్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీచేసింది. కోల్‌కతాలో షమీపై గృహహింస, భరణం కేసులను ఢిల్లీకి మార్చాలంటూ ఆయన మాజీ భార్య హసిన్ జహాన్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన కోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Vishwak Sen : విశ్వక్‌సేన్ # CULT పవర్ ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్ టీజర్

Vishwak Sen : విశ్వక్‌సేన్ # CULT పవర్ ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్ టీజర్మాస్ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ మరోసారి బౌండరీస్ ని దాటి ఎక్సయిటింగ్ ప్రాజెక్ట్‌తో వస్తున్నారు. ఫలక్‌నుమా దాస్, దాస్ కా ధమ్కీ వంటి చిత్రాలతో హీరో, దర్శకుడు, నిర్మాత, రచయితగా ఆకట్టుకున్న విశ్వక్సేన్ ఇప్పుడు తన స్వీయ రచన, దర్శకత్వంలో #CULT తో రాబోతున్నారు. తారక్ సినిమాస్ బ్యానర్ పై సందీప్ కాకరాల ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Yash: రక్తం పారుతుంటే మందు తాగుతూ టాక్సిక్ ద్వారా యశ్ ఏం చెబుతున్నాడు?

Yash: రక్తం పారుతుంటే మందు తాగుతూ టాక్సిక్ ద్వారా యశ్ ఏం చెబుతున్నాడు?రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన ‘టాక్సిక్ : ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ నుంచి మేకర్స్ న్యూ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమా టీజర్‌ను ఫిబ్రవరి 20న ఉదయం 9:35 గంటలకు విడుదల చేస్తామని టీం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు రిలీజ్ చేసిన న్యూ పోస్టర్ అందరిలోనూ అంచనాల్ని పెంచేసింది. ఇందులో రాయ పాత్రలో యశ్ రక్తాన్ని ఏరులై పారించినట్టుగా కనిపిస్తోంది.

Dasharath: టీవీ, ఓటీటీ కంటెంట్ దర్శకుడు ఆర్య హీరోగా చిత్రం

Dasharath: టీవీ, ఓటీటీ కంటెంట్ దర్శకుడు ఆర్య హీరోగా చిత్రంఆర్యా హీరోగా పోలూరు కృష్ణ దర్శకత్వంలో ఓ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ రూపొందుతోంది. శ్రీ విజయ వారాహి మూవీస్ బ్యానర్ పై మురుకుంట్ల అరవింద్ & విజయ భారతి నిర్మిస్తున్న ఈ కొత్త చిత్రం ఈ రోజు పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి దశరథ్ క్లాప్ కొట్టారు. నిర్మాత విజయ భారతి కెమరా స్విచాన్ చేయగా, నిర్మాతలు టీంకు స్క్రిప్ట్ అందజేశారు. మూవీ యూనిట్ అందరూ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. ఈ చిత్రంలో దశరథ్, వాసుకి, ఆడుకలం నరేన్, సమ్మిట గాంధీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

Arjun: నాలుగు రోజుల్లో 8.7 కోట్ల గ్రాస్‌ను రాబట్టిన సీతా పయనం

Arjun: నాలుగు రోజుల్లో 8.7 కోట్ల గ్రాస్‌ను రాబట్టిన సీతా పయనంయాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ గత వారం ‘సీతా పయనం అంటూ ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అర్జున్ తన స్వీయ నిర్మాణం, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన ‘సీతా పయనం’తో తన కూతురు ఐశ్వర్య అర్జున్, ఉపేంద్ర అన్న కొడుకు నిరంజన్‌ని తెరకు పరిచయం చేశారు. శ్రీ రామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్ మీద తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేయగా మంచి ప్రశంసల్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి మంచి వసూళ్లు వస్తున్నాయి. నాలుగు రోజుల్లో ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్లను రాబట్టింది.

Hebba Patel: మిరాకిల్ చేద్దాం రండి అంటున్న హెబ్బా పటేల్

Hebba Patel: మిరాకిల్ చేద్దాం రండి అంటున్న హెబ్బా పటేల్శ్రీకాంత్ మొగదాసు - చందర్ గౌడ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఔట్ అండ్ ఔట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ మిరాకిల్. సత్య గ్యాంగ్, ఫైటర్ శివ చిత్రాల దర్శకుడు ప్రభాస్ నిమ్మల దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న హాట్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ ఈనెల 24 నుంచి హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరగనున్న మూడో షెడ్యూల్ లో సెట్స్ లో జాయిన్ కానుంది.
